Gigi după 3-3 cu Dinamo: „Dacă jucăm așa luăm campionatul la 15 puncte diferență!”

Finanțatorul FCSB, Gigi Becali a digerat cu greu semieșecul de pe „Național Arena” cu Dinamo, scor 3-3.

Gigi Becali, care înaintea meciului i-a înrăit pe câini cu declarațiile date în care i-a subestimat pe alb-roșii, a afirmat la finalul meciului că nu este îngrijorat pentru rezultatele din acest sebut de sezon. Finanțatorul FCSB a spus că echipa lui Nicolae Dică nu va mai rata titlul în acest an.

„E dezamăgire. Era minutul 89, mingea la noi. Pasează, mă, mingea în spate la fundaşi, îi plimbi încă două-trei minute şi gata. Eu nu am ce să le reproşez mai mult, valoarea echipei s-a văzut. Ei au făcut un fotbal frumos, din ambiţie, dar noi am controlat meciul. Dacă jucăm aşa, luăm campionatul la 15 puncte diferenţă. Golurile lor au fost date din neatenţia noastră. Cum să îmbunătăţesc defensiva? Spuneţi voi. Eu nu vreau să mai îmbunătăţesc nimic, pentru că îmi place cum am jucat. S-a simţit lipsa lui Pintilii. Primele două goluri au fost luate pentru că nu au dublat mijlocaşii centrali. Dar ăsta e fotbalul, nu am ce să spun nici de Filip, că a făcut un meci bun. Echipa asta o să o vedeţi. Nu am ce să critic. Ştiţi că dacă simţeam că ceva nu e în regulă criticam, nu? Nu am ce să comentez, doar lipsa de maturitate a jucătorilor”, a declarat Gigi Becali la finalul meciului.

Pentru FCSB au marcat Gnohere (min.10) şi Coman (min.55, 68), iar pentru Dinamo au înscris Axente (min. 45+1, Nistor min. 61 şi Popescu min.89).

În urma rezultatului, Dinamo este neînvinsă în acest sezon al Ligii I, „câinii” având 4 puncte față de doar unul cât are FCSB, roș-albaștrii pierzând în prima etapă la Giurgiu cu Astra.