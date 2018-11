Gigi Mulțescu pune eșecul cu FCSB pe naivitate: „Dacă am fost fraieri, asta e!”

Gigi Mulțescu, antrenorul principal al formației Astra Giurgiu, a pus eșecul înregistrat de elevii săi la limită, scor 1-0 pe „Național Arena” cu FCSB, pe seama ghinionului.

Mulțescu a ținut la finalul meciului să evidențieze ratările monumentale ale elevilor săi, Astra ratând chiar și un penalty, dar și absența lui Denis Alibec, jucător care dacă ar fi fost pe teren ar fi adus mai multă forță ofensivă echipei giurgiuvene.

„Alibec ne-a lipsit, e un jucător valoros. E un fotbalist de execuţie, dă pase decisive, e un fotbalist care poate trage echipa după el. Referitor la meci, ce explicaţie să am când avem astfel de ratări? Am făcut şi acel penalty fără să avem vreun argument. La pauză, dacă aveam 2-3-0 cred că nu se supăra nimeni. Am sperat că vom intra mai concentraţi în a doua repriză, dar dimpotrivă, am fost fără busolă. Totul a culminat cu acel penalty, care e de neconceput pentru un jucător cu experienţă. Nu o mai prindem noi pe Steaua cum am prins-o azi, cu atâtea probleme în defensivă. Dar dacă am fost fraieri, asta e” a declarat Gigi Mulțescu la finalul partidei de pe Arena Națională.

Partida a fost decisă în minutul 67 când Olimpiu Moruțan, jucător introdus pe teren în repriza a doua a scos un penalty, iar Harlem Gnohere, care a purtat în premieră banderola de căpitan al roș-albaștrilor, a punctat fără emoții. A fost a zecea reușită a „Bizonului” în acest sezon, atacantul FCSB-ului conducând în clasamentul golgeterilor cu 10 reușite la fel ca și olteanul Mitriță.

Cu cele trei puncte, echipa lui Nicolae Dică a acumulat 27 de puncte, fiind pe 2, cu două mai puțin decât liderul CFR Cluj. De partea cealaltă, Astra a rămas pe loc de play-off, fiind pe 6 cu 20 de puncte.