Gimnasta Larisa Iordache va concura în finala de la bârne, la Jocurile Olimpice. În calificări, aceasta s-a accidentat la metatarsiene, însă este foarte optimistă și a atransmis un mesaj de mulțumire. Va concura în finala de la bârne, care are loc în data de 3 august.

Gimnasta Larisa Iordache va concura în finala de la bârne, la Jocurile Olimpice, în data de 3 august. În calificări, Iordache a fost notată cu 14.133 la bârnă, a patra notă din concurs. Atunci când au avut loc calificările, aceasta s-a accidentat la metatarsiene, la piciorul stâng, iar după ce a fost evaluată din punct de vedere medical, doctorii au ajuns la concluzia ca are entorsă. Aceasta poartă o gheată de protecție. Gimnasta se arată foarte optimistă în privința finalei de la bârnă, care va avea loc în data de 3 august, la Jocurile Olimpice. În cursul zilei de joi, aceasta a transmis un mesaj de mulțumire pentru susținerea pe care a primit-o în tot acest timp.

”Mulţumesc fanilor pentru toată susţinerea din ultimele zile, pentru gândurile pozitive şi pentru încrederea pe care mi-o oferă şi pe care mi-au oferit-o în ultimele zile. Sper din suflet să fim fericiţi după finala la bârnă”, a transmis Larisa Iordache, prin intermediul FR Gimnastică.

Reacția sportivei, după accidentare

Chiar dacă s-a accidentat, Larisa Iordache a reuşit să treacă peste asta şi a concurat cu dureri și se gândește că în finală, pentru a obține un rezultat bun, trebuie să facă același lucru.

„Am fost puțin speriată deoarece nu am avut o pregătire exact așa cum mi-am dorit pentru Jocurile Olimpice, dar mă bucur că am putut să rămân psihic tare și să fiu aici. (…) Cred că e ceva normal pentru mine să concurez cu dureri. Am intrat cu dureri de gleznă. În finală sper din suflet să mă regăsesc pe bârnă ca și astăzi.

Mă bucur că am ajuns aici, mă bucur că am putut să performez, în limita bunului simț și să pot să fac o bârnă cât de finală. Până în finală mai am 8 zile în care să reglez ceea ce am greșit astăzi, micile greșeli avute. Vreau să fiu puternică, de asta am nevoie„, a spus Laris Iordache, potrivit GSP.ro.

