Gimnasta Silvia Stroescu face parte din echipa ”Faimoșilor” la EXATLON 2

Este oficial! Gimnasta Silvia Stroescu face parte din echipa ”Faimoșilor” la Extalon 2. Tânăra consideră că această competiție este o provocare pentru ea. (Reduceri mari la jocuri PC )

Silvia Stroescu a obținut aurul olimpic, cu echipa de gimnastică a României, la Atena, în 2004. În același an, devenea campioană europeană, cu echipa, la Campionatele Europene. În 2001, Silvia Stroescu aducea, de asemenea, medalia de aur României la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică de la Gent (Belgia). Sportiva are în palmares 24 de titluri internaționale și 17 titluri naționale, iar acum este, oficial, una dintre componentele echipei „Faimoșii”, la Exatlon 2. (CITEȘTE ȘI: PROCURORII L-AU ”PREDAT” JUDECĂTORILOR PE VLADIMIR DRĂGHIA. CÂȘTIGĂTORUL EXATLON RISCĂ ÎNTRE 1 ȘI 5 ANI DE ÎNCHISOARE! E ACUZAT CĂ…)

„Am urmarit primul sezon „Exatlon” si am remarcat ca este o emisiune care promoveaza sportul si valorile sportive, motiv pentru care pornesc, cu bucurie, in aceasta competitie. Consider ca este o adevarata provocare, atat din punct de vedere al aptitudinilor, al pregatirii fizice, cat si din punct de vedere al confortului cotidian. Va trebui sa imi demonstrez mie insami ca ma pot adapta la conditii diferite de efort si de convietuire. Imi lipsesc foarte mult cantonamentele, antrenamentele si competitia in sine, lucruri pe care le voi retrai, cu siguranta, la „Exatlon.”, a declarat Silvia Stroescu.

Ce alte vedete s-au prezentat la preselecții

O altă persoană cunoscută, cântăreața Mellina a fost și ea la preselecțiile pentru Exatlon sezonul 2. Ea a fost dansatoare și crede că acest lucru o s-o ajute în competiție.

„Am făcut dansuri de performanță, apoi m-am apucat de cântat. Merg des la sală. Am grijă să fiu în formă maximă tot timpul și fac tenis. Este ceva fantastic tenisul. Aș vrea să câștig marele premiu. Nu știu dacă aș putea face ca și Vladmiri Drăghia, să îl donez tot, dar, cu siguranță, aș dona o bună parte pentru școala de muzică pe care o am, pentru a-i ajuta pe micuții fără posibilități materiale. ” , a declarat Mellina. (VEZI ȘI: ”MĂCEL” LA ÎNSCRIERILE PENTRU EXATLON 2! SUTE DE OAMENI S-AU BĂTUT PENTRU UN LOC ÎN CONCURS)

Gimnasta Delia Lăcătaru, dubla campioană mondială, a fost și ea la preselecții: „Sunt pregătită pentru orice. Vreau să ajung la Exatlon pentru experiență. Fizic, nu cred că ar putea să îmi pună mari probleme, sunt obișnuită cu efortul”.

La preselecții s-au mai prezentat și fratele Alinei Pană, fiica Nicu Maharu, Bianca, și Robert Cristea, veteranul boxului românesc. (Promotiile zilei la monitoare)