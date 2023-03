Gina Matache, cuvinte dure la adresa lui Radu Siffredi! Artista nu s-a mai putut abține: „A venit un neica nimeni să se facă tătic”

Nimeni nu se aștepta ca Oana Matache și Răzvan Miheț să divorțeze. Cei doi au părut extrem de fericiți împreună și nimic nu prevestea ceea ce avea să se întâmple în familia lor. Gina Matache, continuă să „lupte” pentru fiica ei, iar recent a făcut noi declarații în ceea ce privește relația Oanei cu actualul iubit, Radu Siffredi.

Gina Matache este dezamăgită de deciziile pe care fiica ei le-a luat, în ultima vreme. Mama Oanei a mărturisit, în cadrul unui interviu recent, că nu are încredere în Radu Siffredi, și că bărbatul nu trebuie să stea sub nicio formă în preajma nepoților săi. Mai mult, artista spune că, pentru ea, Răzvan Miheț este singurul ginere pe care îl recunoaște.

Gina Matache a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostului partener al Oanei și, de asemenea, a recunoscut că îi pare foarte rău pentru situația în care cei doi au ajuns. Întrebată care au fost motivele divorțului, artista a explicat că nu cunoaște aceste detalii pentru că ea nu i-a văzut niciodată certându-se.

„Eu n-am nevoie de ginere, că eu am ginere și am un ginere super elegant, super frumos, super tătic! Că știi cum e, orice căsnicie are și … un impas! E probabil că… Crede-mă, eu nu știu amănunte! Eu întotdeauna am văzut numai bine, niciodată nu am văzut acolo scandaluri, certuri, nu am văzut nimic! Nu știu, doar ei știu ce a fost între ei și dacă a fost ceva sau dacă a fost un moft! Habar nu am! Pentru noi a fost surpriză totală!”, a declarat Gina Matache, în cadrul emisiunii „Teo Show”.

Gina Matache îl desființează pe Radu Siffredi

Gina Matache nu l-a primit niciodată pe Radu cu brațele deschise în familia sa. Încă de la începutul relației lor, artista a încercat să îi explice fiicei sale că face o greșeală, însă situația a degenerat așa cum, deja, știe toată lumea.

Cântăreața speră că lucrurile se vor rezolva, iar Oana își va da seama că tânărul nu are ce să caute lângă ea.

„Asemenea oameni nu vreau să văd în viața mea! Nu, nu, nu! Categoric nu! E o relație tampon! E ceva așa de cascadorii râsului! A venit un neica nimeni să se facă tătic, e atât… Uită-te la fața lui! Ce credibilitate are un asemenea personaj?! Crede-mă! Cred că i-a cărat mobilă Oanei pe acolo și mai stă o zi, două și… Toată situația asta e ceva așa… El vorbește în numele Oanei: «Noi facem, noi dregem…» El a venit de trei zile în casă și deja se vede stăpân! O fi ajutat să care mobilă sau ce au ei de cărat acolo și gata, s-a văzut stăpân pe plantație, știi!”, a mai spus femeia.