Gina Matache, interpreta de muzică populară îi ia apărarea fiicei după declarațiile care s-au viralizat pe Internet. Delia a reușit să împartă țara în două, iar asta după ce a susținut pe contul său de Tik Tok că nu vrea să dea naștere copiilor pentru că, după părerea ei, țara s-ar suprapopula.

Cezar Ionașcu, cel care se autointitulează „mentorul bărbaților” n-a stat degeaba și a pus-o la zid pe cântăreață. A făcut-o mai puțin femeie, iar după cele auzite, Gina Matache, mama Deliei, a sărit în apărarea fiicei și i-a dat răspunsul lui Cezar Ionașcu.

Faptul că Delia, care a ajuns la vârsta de 40 de ani, n-ar vrea să nască pe motiv că țara este deja prea plină, a stârnit multiple reacții în mediul online.

Unul dintre cei care a avut ceva de spus după afirmațiile cântăreței este Cezar Ionașcu, autorul cărții „Tu, bărbat!”. Așa cum era de așteptat, Gina Matache, îndrăgita interpretă de muzică populară, a ținut să-l pună la punct pe Cezar.

Gina s-a amuzat pe seama celor spuse de bărbat și i-a dat răspunsul în stilul caracteristic.

”Ce să zic eu la chestia asta? Mi-am făcut și eu datoria față de ce zicea ”tovarășul” înainte. Eram îndemnați, astfel n-aveam casă, n-aveam nimic. Delia s-a vaccinat de mult, nu mai suferă de la atâta lucru. Mă amuză, săraca s-a plictisit de câte ori au întrebat-o.

Când te întreabă unul o tâmpenie, dai și tu o tâmpenie. E o obrăznicie să întrebi femeia câți ani are sau… mai ales când vine de la un bărbat. Ăsta care se crede buricul, gurul bărbaților sau cine se autoproclamă el. Eu am rămas trăznită când am văzut, arată binișor săracul, dar când am văzut cât de puțin mobilat e la tărtăcuță, am zis hopa … Primul bărbat al țării, reprezentantul masculinității. Omul ăsta mă surprinde, cred că are o viață tristă rău de tot dacă se amestecă în live-urile copiilor ăstora pe Tik Tok”, a mărturisit Gina Matache pentru Star Popular.