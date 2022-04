Gina Pistol a cedat! Este greu să creşti un copil de doar câteva luni, iar Smiley a avut o reacţie „dubioasă” când a aflat

”Meseria” de mamă este extrem de dificilă, mai ales când îți dorești să mai faci și altceva. Gina Pistol s-a plâns urmăritorilor săi de pe Instagram că este epuizată. Vedeta Antena 1 spune că nu își poate rezerva nici măcar o zi în care să se relaxeze și că asta a devenit greu de suportat.

„Eu sufăr de sindromul sclava Isaura. De ce spun asta? Pentru că am o problemă. Nu pot să stau. Astăzi era ziua mea liberă și îmi găsesc tot timpul ceva de făcut. Parcă sunt în criză de timp. Sunt disperată să le fac pe toate. Mă epuizez, mă plâng că mă epuizez.

M-am trezit. Am schimbat copilul. Am pregătit micul dejun pentru copil. Am spălat filtrele la umidificatoare. Am pus apă în umidificatoare. M-am pus să gătesc. Am strâns în urma mea. Am spălat vasele. Am filmat ceva. Simt că mai am foarte multe lucruri de făcut.

Mă plâng aici pe Instagram pentru că nimeni nu mă înțelege, încă. Eu și când sunt în vacanță… aspirator n-am. N-am acces la el, ca să fac curat în camera de hotel… Andrei tot timpul face mișto de mine. Sincer, e epuizant să-ți dai tot timpul de lucru. Mă simt vinovată dacă stau”, a povestit Gina Pistol.

Gina Pistol a mărturisit faptul că a dobândit aceste obiceiuri de la bunicul său. Acesta nu suporta să-și vadă nepoții că stau fără să facă nimic. Prin urmare, le dădea tot timpul copiilor sarcini de îndeplinit.

Sursa Foto: Instagram.com