Gina Pistol a recunoscut, cu greu, unul dintre cele mai mari secrete. Cu ce probleme se confruntă soția lui Smiley de când a devenit mamă

Zilele acestea, Gina Pistol și-a deschis sufletul în cadrul unui interviu și a mărturisit că a apelat la un specialist. Fosta prezentatoare de la Chefi la cuțite a recunoscut că ultimii săi ani n-au fost atât de ușori. Totuși, de când a întrerupt colaborarea cu Antena 1, are mai mult timp să se ocupe de vindecarea sa.

În urmă cu șase ani, prezentatoarea TV începea o relație cu Andrei Tiberiu Maria, cunoscut de întreaga țară sub numele de Smiley. Cei doi ajung să formeze o adevărată familie și, în urmă cu doi ani și jumătate să aibă și un copil, au și o fetiță pe nume Josephine. De când cea mică a venit pe lume, vedeta și-a dat seama că este momentul să aibă un comportament diferit, mai sănătos, de dragul fiicei sale.

Gina Pistol a ajuns la terapie

Blondina a recunoscut că merge săptămânal la terapie, dar tot are momente în care pierde controlul. Face tot ce îi stă în putință pentru a=și controla impulsivitatea. Gina Pistol dorește să-i ofere lui Josephine ceea ce ea, din nefericire, nu poate afirma că a avut: o copilărie fericită.

„Nu-mi pierd răbdarea. Încerc să investesc în copilul meu cele mai sănătoase reacții ale mele. Eu de fel sunt foarte impulsivă și sunt o fire foarte pasională și fac eforturi imense să nu sparg ceva atunci când sunt nervoasă.

Dar se pare că, poate m-am schimbat de când am devenit mamă, poate vârsta, poate terapia pe care o fac în fiecare săptămână mă ajută, dar am și eu momente când ridic un pic vocea. Adică trebuie să înțeleagă că există o limită. Dar sunt mult mai calmă ca înainte”, a spus fosta prezentatoare TV pentru EGO.

A simțit nevoia de a lua o pauză

În urmă cu ceva vreme, fosta prezentatoare de la Chefi la cuțite a recunoscut că ultimii doi ani au fost foarte grei și a simțit nevoia de a se retrage, pentru o vreme, din televiziune:

„Lumea trebui să știe că anul acesta am simțit, ca niciodată altcândva în viața mea, nevoia unei pauze. Una ceva mai lungă. Ultimii doi ani au fost foarte grei, cu multe proiecte, dar și cu lucruri care au apărut în viața mea personală, și am realizat că am pur și simplu nevoie de un timp pe care să mi-l dedic doar mie! Mie și familiei mele! Nimic altceva!

Aveam nevoie de acest timp ca să mă refac, fiindcă îmi dispăruse o mare parte din energia care mă caracteriza. Și atunci, s-a dovedit că asta era singura soluție căreia trebuia să-i dau credit. Ceea ce s-a și întâmplat!”, a precizat Gina Pistol pentru CANCAN.RO.

