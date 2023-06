Gina Pistol, abordare inedită față de fani: „Aveți 5 minute să vorbim?”

Pe data de 26 iunie, Gina Pistol a găsit un mod neașteptat de a le capta atenția fanilor. Fosta prezentatoarea de la Chefi la cuțite a dorit să le povestească, pe rețelele de socializare, care este motivul inedit pentru care a ales să aibă două rochii la nuntă. Explicația vedetei de la Antena 1 i-a lăsat pe mulți fără cuvinte.

La aproape o lună de când a avut loc nunta sa cu Smiley, Gina Pistol și-a adus aminte că nu le-a răspuns fanilor la întrebările legate de bijuteriile și rochiile pe care le-a purtat la marele eveniment. Astfel, a început o serie de postări prin care spune cum a ajuns să își aleagă ținuta în ziua celui mai hotărât „DA” din viața sa.

„Buna ziua! Aveți 5 minute să vorbim despre a doua ținută? Bun! Acum că ți-am captat atenția, hai să-ți povestesc (pe scurt) cum am ales şi de ce am ales încă o ţinută pentru ziua nunţii”, și-a început vedeta mesajul.

Cum a ajuns Gina Pistol să poarte două rochii în ziua nunții cu Smiley

Când a ales ce-a de-a doua rochie pentru nuntă, nici prin cap nu-i trecea că o va folosi la marele eveniment. Era, pur și simplu, o ținută pe care nu ar fi avut cum să o poarte în alt loc, dar pe care o admirase enorm la o prietenă. Iată întreaga poveste:

„Când s-a măritat o bună prietenă, am admirat rochia ei de mireasă şi materialul rochiei. Avea o strălucire aşa faină acel material, iar mie cum îmi plac paietele și cristalele (practic cam tot ce „străluce”) m-am tot gândit la rochia ei și unde aş putea să port eu o rochie din acel material (clar aveam în cap varianta bocanci sau ciocate).

Pe la festivaluri nu, la piață nu, în parc cu copilul nu şi nici ca invitată pe la alte nunți. Doar dacă îmi greșise mireasa cu ceva (într-o viață anterioară, că în viața asta nu mi-a greşit nimeni). După ce mi-am cumpărat rochia de mireasă, am decis să mai îmbrac o rochie la petrecere. Nu mă întreba de ce, că nu știu ce să-ți răspund.

Am fost la măsurat, am stat la poveşti, am ales materialul, am fost apoi la câteva probe şi iată rochia de petrecere. Deşi poate nu pare, este o rochie confortabilă. Nu te zgârie materialul, nu este scorţoasă. Este o rochie uşor de purtat mai ales într-o zi luuuuuuuuuuuuuuuungă de nuntă”, a spus Gina Pistol pe Instagram.

Nuntă ca-n povești cu Smiley

Pe data de 27 mai, Smiley și Gina Pistol au organizat atât cununia civilă, cât și pe cea religioasă. Unirea destinelor lor a avut loc pe malul lacului Snagov, iar nași le-au fost George și Maria Manole.

Mai bine de 300 de invitați le-au fost alături, printre care se numără: Pavel Bartoș, Andreea Esca, CRBL, Sore, Adela Popescu, Radu Vâlcan, Răzvan Fodor, Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și mulți alții.

