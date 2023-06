Speak, dezvăluri în premieră: ce i-a spus lui Smiley înainte de nunta cu Gina Pistol și cum scapă de Ștefania

Speak nu oferă foarte des interviuri, dar și când o face, iese show total! S-a întâmplat la aniversarea lui BRomania, de la Nuba, unde artistul a venit însoțit de Ștefania pentru o petrecere de pomină. Ștefan Sprianu și-a făcut timp și a trecut prin fața microfonului CANCAN.RO, unde a dezbătut cele mai importante teme ce țin de viața personală din ultima perioadă. Nu am ezitat, însă, și i-am lansat lui Speak și întrebări ce țin de trecut. Răspunsurile au fost extrem de bine conturate, astfel că cititorii vor ști, după acest material, mai multe despre personajul lor favorit.

Cântărețul dezvăluie că dintotdeauna a fost o fire curioasă, care a căutat explicații logice pentru orice aspect al propriei existențe. Această pornire a lui Speak i-a contrariat de multe ori pe oamenii din jur, însă drumul către succes nici că s-ar fi putut clădi ușor. Acum Ștefan se declară liniștit și mulțumit de propria muncă. Atât de mult încât nu mai face nimic presat de nevoia banilor.

Speak face dezvăluiri din perioada când încă nu devenise celebru: „Eram fix oaia neagră a familiei!”

CANCAN.RO: Ai fost la nuntă la domnul Smiley?

Speak: Am fost la nuntă, foarte frumos, organizată extraordinar, locația superbă. Iar pe ei doi i-ai văzut! Eu nu mă așteptam să vină momentul ăsta. Noi chiar vorbeam de mult și ziceam «Oare noi ne-om căsători? Domne, nu cred!». Uite că a venit momentul și mă bucur mult pentru el, că e ceea ce trebuie.

CANCAN.RO: Ești cu fratele tău aici la party, semănați izbitor, la un moment dat spuneai că ai trăit în umbra lui…

Speak: Da, când eram mic. El era genul cuminte, care învăța, iar eu eram fix oaia neagră a familiei. Și părinții mei au fost eminenți, fratele meu la fel, eu nu. Am fost copilul mai rebel.

CANCAN.RO: Mai povesteai că te luai în gură cu profesorii, ai fost tot timpul genul de om care ține morțiș să își exprime punctul de vedere?

Speak: Nu eram obraznic, îmi exprimam punctul de vedere și întrebam care e logica la problemele de matematică sau la ce a zis Eminescu. Profesorilor nu le convenea, dar fratele meu era mai tocilar.

CANCAN.RO: Acest spirit polemic se menține și în relaționarea cu Ștefania, de acasă?

Speak: Da, n-am treabă. Nu prea ne contrazicem. Și dacă ne contrazicem, ne contrazicem pe chestii minore. Și dacă văd că nu e loc, mă predau. Dar ea înțelege, nu e din aia țâfnoasă. Dacă am ceva de zis, niciodată nu fac compromisuri din astea majore. Dacă nu-mi convine ceva, îi zic verde în față. Dacă ei nu îi convine, îmi zice. Suntem prieteni și așa cred că trebuie să funcționeze orice relație de prietenie.

Ștefan Sprianu își organizează proiectele după bunul plac, fără a mai trăi sub teroarea încasărilor: „Foamea s-a potolit, aplauzele s-au luat!”

CANCAN.RO: Am văzut că ai scos o piesă cu un iz internațional…

Speak: Internațional, pentru că mă întorc la rădăcini, mă întorc acasă. Că eu acasă asta făceam, cu piciorul ăsta am intrat în industria muzicală, sunt de pe vremea vinilurilor. Eu așa am învățat să pun muzică, de pe platane. M-am întors în zona aia, unde mă simt mult mai bine.

Cumva nu mai am ce să mai pierd. Foamea s-a potolit, aplauzele s-au luat, trebuie să fac și ce îmi place, fix pentru suflet. Dacă nu o fac acum, când o să ajung la 50 de ani probabil că o să am niște bani, dar o să fiu frustrat. Nu vreau să-mi pară rău. N-o mai fac de mult pentru cifre, am văzut că nu asta contează.

CANCAN.RO: Când ai simțit tu că s-a potolit foamea?

Speak: Foamea s-a potolit în momentul în care am putut să fac muzică sau am putut să investesc în carieră fără să mai am frâna aia «bă, dar luna viitoare ce avem?!». Eu nu mă refer la foamea fizică, că banii de fapt asta îți aduc, libertatea de a face ce vrei tu.

