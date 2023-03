”Libelula” dă din casă! Cât și cum cheltuie Speak, dar și ce se întâmplă când…”Face urât, e ca o tornadă!”

Speak și Ștefania constituie un duo pe care publicul aproape că nu îl mai poate concepe separat. Artiștii sunt cu atât mai îndrăgiți după experiența „Asia Express”, pe care au trecut-o cu brio, pierzând la mustață în fața echipei Fodor – Bontea. Însă chiar dacă situația pare perfectă din exterior, Ștefania dă din casă, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Jovială din cale-afară, partenera de viață a lui Speak povestește cum se tranșează problema cheltuielilor pe haine și încălțări. Care își cumpără mai mult, mai scump și mai impulsiv?!

Asemănarea dintre cei doi îndrăgostiți este că mărinimia cu care adaugă obiecte vestimentare în coșul de cumpărături. Ambii dețin piese pe care nu le-au purtat niciodată, însă doar Speak critică din când în când tendințele Ștefaniei, chiar dacă și el acționează similar. Acum a venit rândul „Libelulei” să „refuleze”!

Speak și Ștefania s-au „contaminat” reciproc cu pasiunea pentru haine și încălțări: „Cheltuie mult mai mult și mai prost!”

CANCAN.RO: Care dintre voi se pricepe mai bine la fashion, tu sau Ștefan? Să zicem că el iese din casă îmbrăcat cum nu îți place ție, îi faci vreo critică?

Cristina Ștefania: Nu, pentru că se îmbracă bine.

CANCAN.RO: Dar îi susții „boala” pentru „adidași”?

Cristina Ștefania: Da, și problema știi care e? Am luat-o și eu. Îmi plăcea să îmi cumpăr încălțări, dar nu aveam o obsesie. Îmi cumpăr în prostie, îmi cumpăr lucruri care mi se par frumoase, pe care nu le-aș purta niciodată, mi le iau. Și regret ulterior, dar el cumva e mai mult colecționar, eu nu sunt. La mine e greșit. La el e OK. Eu vreau o dată să fac o poză cu acel ceva și după rămâne acolo. Am încălțări de care am uitat că există.

CANCAN.RO: Fetele tind uneori să facă shopping impulsiv. Ți s-a întâmplat, după ce ai fost în mall, să ajungi acasă, să nu-ți mai placă haina și să o arunci în șifonier cu etichetă?

Cristina Ștefania: Nu, la haine sunt foarte atentă cu ce îmi iau. Nu e vorba că îmi iau ceva ce nu îmi place, dar după îmi dau seama că pantofii poate sunt incomozi, nu pot să îi port sau e greu să îi port la orice. Dar da, îmi cumpăr multe chestii aiurea, impulsiv.

Cristina Ștefania: Face urât, ca o tornadă! Este pe varianta că el nu spune, dar cheltuie mult mai mult și mai prost pe haine. Are tendința de a-și cumpăra pe principiul «uite, bebe, nu sunt scumpe», își ia 100 și din 100 poartă trei tricouri. Am găsit la el tricouri cumpărate cu luni în urmă, cu etichetă, nepurtate. Și dacă i le arăt, îmi zice «a, păi nu, că are gulerul ăla». Bine, de ce l-ai luat?!

Cristina Ștefania comentează activitatea profesională prea intensă a lui Speak: „Uneori exagerează!”

CANCAN.RO: Ștefania, Speak nu e aici cu tine, nu muncește prea mult?

Cristina Ștefania: E pe partea de creație, la studio, lucrează la o piesă. Da, lucrează foarte mult, uneori exagerează. Și dacă ar avea puțin liber, tot își caută ceva de făcut. Întotdeauna am fost disperată să nu am timp liber. Am luat foarte multe lucruri bune de la el, cum ar fi treaba asta cu munca, dar e un lucru rău că nu știu să mă bucur de momentele libere. Nu știm să ne bucurăm de ele, căutăm mereu ceva de făcut.

CANCAN.RO: Și ai anxietate cu privire la ce te așteaptă?

Cristina Ștefania: Am anxietate la foarte multe lucruri, am anxietate de oameni. Când interacționez cu oameni, nici eu nu simt. Abia când ajung acasă și nu mai am energie, îmi zic «oh, ce zi»!

