Speak a dat-o de gol pe „Libelula”. Ștefania: „M-a pupat, nici măcar nu m-a sărutat”

Speak (35 de ani) a „pârât-o” pe Ștefania. În cadrul podcastului său, cântărețul a făcut-o pe iubita sa să mărturisească episodul în care a crezut că este însărcinată. Întrega întâmplare a pornit de la un sărut dintre „Libelula” și primul ei iubit.

Ștefania și Speak sunt împreună din anul 2017. Cei doi și-au început povestea de amor după ce cântărețul i-a spus „Adio” Adelinei Pestrițu. După mai bine de cinci ani de iubire, secretele dintre „Libelula” și iubit au ieșit, pe rând, la iveală.

În cadrul podcastului „La fileu”, Speak a pus-o pe Libelulă să recunoască ce a crezut, după ce s-a sărutat cu primul băiat din viața sa. Când a văzut că Ștefania nu vrea să mărturisească, a „amenințat-o” că va spune el adevărul. Redăm dialogul dintre cei doi:

Speak: În clasa a IX-a te-ai sărutat cu primul băiat?

Ștefania: În vara clasei a IX-a.

Speak: Poveștește-le oamenilor ce ai crezut.

Ștefania: Nu, nu.

Speak: Altfel le spun eu.

Reacția Ștefaniei, după ce Speak a provocat-o: „Deci, eu știam care e procesul, dar tot m-am speriat”

La insistențele lui Speak, Ștefania a dezvăluit că după ce s-a sărutat cu primul ei iubit, a crezut că a rămas însărcinată. Cântăreața avea doar 14 ani și, chiar dacă spune că știa cum veneau copiii pe lume, tot s-a simțit rușinată. Într-un final, „Libelula” și-a făcut curaj să o întrebe pe bunica sa dacă ar putea să fi rămas gravidă de la un pupat.

„Deci, eu știam care e procesul, dar tot m-am speriat. Eram la bunici în vara de dinaintea liceului și îmi plăcea de un băiat foarte mult. El era mai mare cu un an sau doi ca mine (…) Foarte pe repede înainte, într-o seară, în fața porții, m-a pupat. Nici măcar nu m-a sărutat, m-a pupat.

Eram atât de excited (încântată, n.r.) că am plecat repede în casă. Nici măcar nu îmi amintesc clar. Cred că m-am uitat la el și am plecat. M-am dus la mamaia după vreo trei ore după ce am stat în casă și eu îmi făceam tot felul de filme. Eram atât de speriată… (că a rămas însărcinată, n.r.)", a dezvăluit Ștefania.