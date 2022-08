Speak, mereu în umbra fratelui: „El a fost mereu mai bun decât mine”

Speak (35 de ani) a mărturisit că mereu a fost precum o umbră a fratelui său, Mircea. Atât în școală, cât și la sport, era mereu pe locul al doilea, iar profesorii îl dădeau pe cel mare de exemplu.

Ștefan Sprianu, cunoscut de fanii săi sub numele de Speak, se poate lăuda cu o carieră muzicală de succes, dar și cu aparițiile sale televizate. Cu toate acestea, viața nu a fost mereu atât de roz pentru artist. În copilărie, cântărețul trăia în umbra fratelui său mai mare, mereu mai bun decât el.

„El a fost mereu mai bun decât mine în orice. În orice. Eu, la școală, eram oaia neagră, iar el, Mircea, ca el trebuia să fiu. Profesorii spuneau asta. El era foarte muncitor la baschet, eu eram puturos, dar foarte tehnic. Eu căutam mereu o scurtătură.

La școală, el era olimpic. Eu nu prea m-am înțeles cu profesorii pentru că eu încercam să găsesc o logică în tot ce spun ei. Și mereu puneam întrebări, ceea ce nu le convenea. Probabil că nici ei nu aveau toate răspunsurile”, a spus Speak în cadrul podcastului Fain&Simplu. (CITEȘTE ȘI: Speak și Ștefania, dezvăluiri despre investiția care i-a lăsat fără bani: „Eu plângeam în zilele alea pentru că voiam ciocolată și nu aveam bani”)

Speak, despre fratele său: „A devenit vicecampion național și am vrut și eu după el”

Artistul a povestit în cadrul podcastului de ce era mereu pe locul al doilea. Totul pare să fi început în copilărie, când își dorea să fie ca Mircea.

„Pe fratele meu l-au dat ai mei la înot la cinci ani. La vârsta de zece sau șapte ani, a devenit vicecampion național și am vrut și eu după el. M-am dus la înot, am fost jumătate de an, nu mi-a plăcut.

Fratele meu, după aceea, s-a dus la tenis, m-am dus și eu la tenis. Am jucat tenis și eu câteva luni, după aceea el s-a dus la baschet și acolo a rămas. După aceea am vrut și eu acolo”, a spus Speak. (CITEȘTE ȘI: Cum au reuşit Speak și Ștefania să plece în vacanţă la mare cu 100 de lei: „Am trăit cinci zile”)