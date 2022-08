Cum au reuşit Speak și Ștefania să plece în vacanţă la mare cu 100 de lei: „Am trăit cinci zile”

Speak și Ștefania formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea mondenă. Cei doi au în prezent tot ce îşi doresc şi asta pentru că au muncit din greu. Artiştii îşi pot satisface în prezent orice moft, însă în trecut lucrurile nu au fost chiar atât de roz. În cadrul unui interviu recent, aceştia au recunoscut faptul că au trecut de-a lungul timpului şi prin perioade mai grele.

În cadrul unei emisiuni TV, Speak și Ștefania au vorbit despre trecutul lor şi au făcut dezvăluiri mai puţini ştiute de fanii lor. Mai exact, cei doi au dezvăluit cum arătau vacanţele în copilărie.

Se pare că atât artistul, cât şi partenera acestuia au reuşit să plece la mare cu o sumă foarte mică de bani.

Speak a dezvăluit faptul că a avut la dispoziţie pentru un sejur de patru sau cinci zile 100 de lei de cheltuială.

”Într-o zi, într-un sejur. La Constinești, eram prin liceu, cred că cu o sută de lei am trăit vreo patru sau cinci zile. Dormeam în gazdă, am venit cu trenul și făceam chetă, mâncam cu chetă, așa era treaba. Nu contează suma, contează anturajul”, a mărturisit Speak, în cadrul unei emisiuni TV.

De cealaltă parte, Ştefania a povestit că în adolescenţă a fugit de acasă cu doar 20 de lei în buzunar, sumă care i-a asigurat o zi de neuitat pe litoral alături de cea mai bună prietenă.

”Eu am fugit, părinții nu știam, am venit cu prietena mea cea mai bună la mare. Avem amândouă 20 de lei, maxim. Eram cu un prieten cu mașina, am venit și ne-am întors”, a spus și Ștefania.

Cum s-au cunoscut Speak și Ștefania

În urmă cu mai bine de trei ani, Speak şi Ştefania au început colaborarea pe plan profesional şi petreceau din ce în ce mai mult timp împreună. Ea apăruse în piesa artistului ,”Libelula”, şi erau de nedespărţit. De atunci toată lumea își punea semne de întrebare în privința relației celor doi. Nu de alta, dar Speak susținea pe atunci că sunt doar prieteni. Timpul, însă, a trecut… artistul și Ștefania se distrau și munceau împreună, iar până la iubire nu a fost decât un pas!