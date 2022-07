Cum era Speak să “încaseze” reversul faimei: “Voia să-mi dea o bucată. Am pus mâna pe târnăcop!”

Speak poate defila cu titulatura de persoană publică extrem de populară, în adevăratul sens al cuvântului. Simpaticul entertainer însumează, pe social media, nu mai puțin de 1.2 milioane de urmăritori pe Instagram, contul administrat de cântăreț fiind unul dintre cele mai mari din țară. Însă expunerea pare să fi avut și părți mai puțin plăcute pentru Speak, care povestește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, o pățanie de-a dreptul marcantă. Vedeta s-a aflat la un pas de a fi pus într-o postură neplăcută de către un „fan”, a cărui conduită a lăsat de dorit.

Prezent la Neversea chiar în momentul în care Smiley concerta pe scena principală a festivalului, îndrăgitul artist a mai povestit o întâmplare ce îl include pe bunul său prieten, jurat la „Vocea României”. Se pare că la o aniversare cu fast a lui Dani Oțil, de la Timișoara, Ștefan Sprianu a fost bănuit de către prieteni de sensibilitate excesivă pentru una dintre piesele pe care Smiley le-a interpretat la momentul respectiv.

„Din instinct, am pus mâna pe un târnăcop!”

Opera muzicală a lui Speak înregistrează un succes notabil, însă pe lângă piesele cu zeci de milioane de vizualizări, artistul se implică în mai multe proiecte, pe planuri diferite. Reacționează la cele mai populare clipulețe de pe Tik Tok alături de Vlad Drăgulin, în show-ul „Îs geană pi tini”, iar activitatea de pe social media este una fructuoasă. Însă fostul finalist de la „Asia Express” admite faptul că uneori job-ul de persoană publică vine la pachet cu episoade negative.

„Oamenii își permit mai multe și au impresia că te cunosc. Eu am avut niște incidente din astea. La un moment dat, voia unul să îmi dea o bucată, într-un magazin. Și eu noroc că am văzut cu coada ochiului și am zis: «Bă, ce faci, mă?!”. El a răspuns: «Nu, că am vrut să te salut!»

«Dar instinctul meu era să ți-o întorc!». Voia să îmi dea un pumn! Exact după ce s-a terminat cu pandemia, când a început să iasă lumea din case, am fost la un magazin din ăsta de bricolaj, să îmi fac grădina. Și eu, din instinct, am pus mâna pe un târnăcop. I-am zis: «Bă, nu mai faceți din astea!» Ei au impresia că te cunosc, pentru că noi vorbind foarte liber și natural pe story-uri, dar per total e mult mai bine (n.r „cu Instagram”)!”, ne-a declarat Speak.

„Cred că am plâns pe piesa lui Smiley!”

La polul opus, într-o manieră jovială, Ștefan Sprianu a povestit cum una dintre piesele prietenului Smiley i-a indus o stare, ce a creat o confuzie puternică pentru apropiații cântărețului. Aflați împreună la același eveniment, în toiul petrecerii, fostul finalist de la „Asia Express” i-a indus în eroare pe amicii care au crezut că Ștefan a ajuns în punctul de a vărsa o lacrimă pe muzica juratului de la „Vocea României”.

„De Smiley sunt sătul, am fost în concerte cu el, i-am văzut toate concertele, adică aș fi vrut să îl văd pe scena asta mare, dar am mai avut treabă. «Ce mă fac cu tine de azi, m-am certat cu tine de ieri», am niște prieteni care zic că am plâns pe piesa asta. Pe asta nu știu dacă am mai povestit-o, e exclusivitate. Eram la Epic și cânta Smiley, eram amețit cumva, era ziua lui Dani Oțil.

Și cânta piesa asta, iar eu fiind atât de fiert pe piesa asta, mă uitam și eram foarte îngândurat. Ăștia, a doua zi, că eu nu mai țin minte, mi-au zis că am plâns pe piesa aia. Zic: «Înseamnă că m-a atins, dar eu nu țin minte să fi plâns!». Dar cred că am plâns pe piesa lui Smiley, îmi place foarte mult piesa!”, a mai adăugat Speak.

Sursa Foto: Instagram @iamspeak