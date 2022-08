Speak și Ștefania, dezvăluiri despre investiția care i-a lăsat fără bani: „Eu plângeam în zilele alea pentru că voiam ciocolată și nu aveam bani”

Speak (35 de ani) și Ștefania (25 de ani) au povestit despre perioada în care nu aveau bani. Cuplul era la început și au făcut o investiție care i-a lăsat faliți. Situația s-a repetat și când a făcut primul clip al cântăreței.

Speak și Ștefania formează un cuplu încă din anul 2017. Cei doi sunt logodiți și urmează să facă și nunta, după ce cântărețul a cerut-o chiar la Asia Express. Chiar dacă acum își permit tot ce-și doresc, grație succesului și colaborărilor, viața lor nu a fost mereu roz pe plan financiar.

După cum au dezvăluit cei doi, în urmă cu patru ani, au avut un episod care i-a costat scump. 130 de milioane vechi. La acel moment, s-au decis să cumpere o cameră de filmat pentru concertele lor, dar după accea, au trăit cu 50 de lei pentru o săptămână.

„Prima investiție mare pe care am făcut-o noi a fost când am cumpărat o cameră. Am dat 130 de milioane. Erau toți banii noștri din casă”, a spus Speak în cadrul podcastului „La Mijloc”

„Am rămas cu 50 de lei pentru o săptămână, amândoi. Eu plângeam în zilele alea pentru că voiam ciocolată și nu aveam bani în ziua aia pentru ciocolată", a spus Ștefania.

Speak, despre primul clip al Ștefaniei: „Am făcut eu piesa că nu aveam bani”

După episodul cu camera de filmat, cuplul a trecut printr-o nouă provocare. După ce au strâns 2.000 de euro, au decis să-i facă primul clip Ștefaniei. Cu ajutorul unor prietene dansatoare și cu un buget mic, au reușit, dar iar au rămas fără bani.

„La primul ei clip aveam 2.000 de euro în casă. Am zis că-l facem la Chișinău că am eu niște prieteni și e mai ieftin acolo. Am făcut eu piesa că nu aveam bani. Am mers la Chișinău cu patru fete dansatoare și le-am dat puțin. Am luat o chirie, o cazare, nu hotel", a spus Speak.