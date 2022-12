Speak o dă în primire pe Ștefania pentru ce-i face înainte de ieșirile publice: “Tot vina mea este!”

Speak și Ștefania par de-a dreptul inseparabili și le-au făcut pe toate împreună, mărturie stând participarea la Asia Express unde și-au gestionat micile disensiuni de minune. Însă nu întotdeauna Ștefan Sprianu dă dovadă de atât de multă răbdare, mai ales când trebuie să o aștepte pe iubită în prag să se facă țiplă înainte de ieșirea din casă. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, cuplul a oferit o lecție de amuzament și diplomație, cu iubitul artist în prim-plan. Speak a povestit cu lux de amănunte cum a fost nevoit să supervizeze întreg procesul de cosmetizare a iubitei, cu puțin timp înainte de ajungerea la evenimentul monden la care au fost prezenți.

Se pare că Ștefania nu lasă niciun detaliu la voia întâmplării și nu părăsește domiciliul până nu este complet aranjată. În timp ce își realizează rutina de machiaj, „libelula” trage cu ochiul la filme și seriale pe Netflix, sau cel puțin asta susține iubitul răbdător. Ștefan este tolerant și nu lasă, însă, micile probleme să își pună amprenta asupra relației cu Ștefania.

( NU RATA: SPEAK DEZVĂLUIE PE CE CHELTUIEȘTE BANII, PENTRU A COMPENSA “NEAJUNSURILE” TRECUTULUI: “E O TRAUMĂ A COPILĂRIEI…” )

Speak, despre colaborarea cu Vlad Drăgulin: „Noi suntem exact ca două babe pe o băncuță…”

CANCAN.RO: Eu sunt mai mult cu ochii pe Ștefan decât ești tu, Ștefania…

Ștefania: Păi am încredere, de ce să fiu cu ochii pe el? Am toată încrederea.



CANCAN.RO: Așa funcționează?

Ștefania: După o perioadă îndelungată așa funcționează lucrurile. Deprinzi o încredere și e «all good»!

CANCAN.RO: La început nu…



Ștefania: Ba da, contează foarte mult de oameni și de ce energie aveți de la început. Eu, de exemplu, nu sunt o persoană geloasă!

CANCAN.RO: Ștefan, cum faci să fii diplomat în momentul în care platforma TikTok devine o „gaură neagră”?

Speak: În general eu nu consider oamenii răi, slabi, buni, proști sau isteți. Fiecare în felul lui e interesant. Că sunt anumite lucruri cu care eu nu relaționez sau poate că principiile mele sunt altele, OK, dar ei sunt interesanți în felul lor.

Din TikTok se nasc foarte multe lucruri creative din nimic. Și omul ăla pe care noi îl considerăm a fi rău, are o chestie interesantă. E aiurea să comentez eu sau să îmi dau cu părerea, că aș fi exact ca ăia care dau comentarii. Noi suntem exact ca două babe pe o băncuță și ulița sunt acele filmulețe.

( CITEȘTE ȘI: ADEVĂRATA ”LIBELULĂ”! CUM ARATĂ, DE FAPT, ȘTEFANIA LUI SPEAK FĂRĂ PIC DE MACHIAJ )

Speak: „Tot vina mea este în caz că ea nu e gata!”

CANCAN.RO: Care dintre voi stă mai mult pe TikTok?

Ștefania: Este în scop profesional, pentru că eu caut trenduri.

Speak: Ea caută trenduri, eu le primesc. Mie filmulețele alea mi le trimit oamenii, sunt foarte puține pe care le aleg eu.

Ștefania: Eu stau cel mai mult pe TikTok.

CANCAN.RO: Câte ore pe zi?

Speak: TikTok, două minute!

Ștefania: 17 minute!

Speak: Ea când se machiază, se uită la filme!

CANCAN.RO: Tu nu mori, Ștefan, când o aștepți îmbrăcat?

Speak: Asta am pățit acum. Mi-a zis «eu sunt gata». Nici nu eram îmbrăcat, zic «hai, când te văd la ușă că ai pășit, atunci mă îmbrac». Am fost gata la timp și tot eu am așteptat-o! Am o strategie, stau în fața ușii și mă uit fix «bă, se simte prost sau nu se simte?». Și la un moment dat se simte. Și tot vina mea este în caz că ea nu e gata «bebe, tu m-ai grăbit!». «Tu ai zis că ești gata, eu te aștept!». Astea sunt problemele tuturor, cred!

( ACCESEAZĂ ȘI: CUM ERA SPEAK SĂ “ÎNCASEZE” REVERSUL FAIMEI: “VOIA SĂ-MI DEA O BUCATĂ. AM PUS MÂNA PE TÂRNĂCOP!” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursa Foto: Instagram @iamspeak