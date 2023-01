Gina Pistol, anunțul care i-a pus pe fani pe jar: ”Plâng de dor!”

Gina Pistol a făcut un anunț pe rețelele de socializare care i-a pus pe mulți pe gânduri. Actuala parteneră a lui Smiley a împărtășit cu fanii săi planurile pe care le are pentru următoarele zile.

Prezentatoarea emisiunii „Chefi la cuțite” nu a ratat nici de această dată ocazia de a-și pune pe jar fanii de pe rețelele de socializare, vedeta a scris un mesaj care le-a dat de gândit tuturor celor care o admiră și o simpatizează. Iată despre ce este vorba, mai exact.

VEZI ȘI: De ce a refuzat Gina Pistol să prezinte America Express? S-a aflat motivul real

Gina Pistol și-a îngrijorat fanii de pe rețelele de socializare

Recent, Smiley, Gina Pistol și micuța Josephine au fost plecați într-o vacanță superbă, unde au petrecut momente cu adevărat speciale. Deși abia s-au întors, cei doi îndrăgostiți au plănuit o altă escapadă, de această dată, una în doi, deoarece își doresc să aibă timp și pentru ei.

Gina Pistol este cea care a făcut anunțul pe rețelele de socializare, recunoscând, însă, că îi este destul de greu să se obișnuiască fără fiica sa. Aceasta susține că are senzația că ceva lipsește „din peisaj” și că este sigură că în câteva ore de la plecarea în vacanță va izbucni în plâns din cauza dorului.

„După o vacanță în TREI, urmează o „mini vacanță” în DOI. De când am ajuns în aeroport tot am senzația că îmi lipsește ceva. COPILUL! Mă simt ciudat că am mâinile libere. Nici nu mai știu ce să fac cu ele. Sunt doar eu cu ele. Pe cât punem pariu că o să plâng de dor în următoarele 2-3 h?”, a scris prezentatoarea TV pe InstaStory.

NU RATA: Adevărul despre relația dintre Gina Pistol și Irina Fodor: „În viața reală niciodată”

Nu este pentru prima dată când Gina Pistol și Smiley aleg să petreacă momente împreună departe de casă. Cei doi ai au fost plecați și vara trecută pentru câteva zile, însă gândul lor a fost în permanență la micuța Josephine care îi aștepta acasă.