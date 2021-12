Gina Pistol, detalii despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Vedeta le-a cerut ajutorul fanilor

Gina Pistol se confruntă în ultima perioadă cu o serie de probleme de sănătate care îi dau bătăi de cap. Blondina a publicat pe reţelele de socializare un mesaj în care le povesteşte fanilor săi prin ce trece, dar în acelaşi timp le cere acestora şi câteva sfaturi pentru a scăpa de ele.

Gina Pistol a devenit de câteva luni mămică, iar aceasta este probabil cea mai mare bucurie pe care o trăieşte de atunci. Din nefericire, în ultima perioadă stresul şi-a spus cuvântul, iar starea de sănătate a vedetei nu este tocmai bună.

Iubita lui Smiley a povestit pe Instagram că are urticarie. Crede că s-a ales cu această afecțiune din cauza stresului, însă pentru a fi sigură de ceea ce se întâmplă cu corpul său, aceasta a mers de urgenţă la medic.

Pe lângă acestă problemă, prezentatoarea a povestit faptul că s-a ales şi cu un herpes.

„Din cauza stresului… Eu așa cred”

„După ce că am început să fac urticarie din cauza stresului… Eu așa cred. Nu știu, am o programare pe 9 (n.r.: decembrie) la un imunolog. Deci după ce am făcut urticarie, mai nou, mi-a ieșit și herpes.

Le-am bifat aproape pe toate. Dacă mai e cineva pe aici care se confruntă cu problema asta, cu urticaria, lasă-mi mesaj și spune-mi care este cauza la tine și ce soluție ai găsit”, a spus Gina Pistol pe .

„Eu nu înțeleg de ce. Pur și simplu. Ori mă mănâncă palmele, ori tălpile, ori îmi apar pe corp. Apar și dispar”, a mai povestit Gina pe rețeaua de socializare.

Cum s-a schimbat viaţa Ginei Pistol după ce a devenit mamă

Momentul când a devenit mamă a fost o altă cumpănă din viața ei. Era o situație în care s-a ”trezit” fără ajutor, fără experiență, până la urmă copilul nu vine cu instrucțiuni de folosire, iar Gina Pistol s-a confruntat cu stări și trăiri pe care a reușit să le gestioneze, în mare parte, de una singură și asta pentru că Smiley a fost nevoit să revină la proiectele din televiziune.

„Andrei a fost de mare ajutor, ne ajutam unul pe altul cu fetița. După care a fost nevoit să plece. Când pleca Andrei dimineața aveam o stare de anxietate. El pleca la muncă ghiocel și se întorcea zambilă. Știi cât de frustrant e pentru o femeie să vezi că partenerul își continuă viața liniștit? (…) Eu m-am bătut cu pumnii în piept și am zis că pot să o cresc singură. O lună mai târziu îi ziceam lui Andrei (n.r Smiley) că dacă nu luăm o bonă în curând mă ia capul. E foarte greu fără ajutor, mai ales dacă ai și campanii cum avem noi. Pentru mine spălatul părului și aranjatul e un lux.

Eu încerc să o adorm de pe la ora 19.30. De la ora 21 apuc să îmi fac și eu un duș, să mă dau cu o cremă pe față, să mănânc ceva. Mă pun în pat când ajunge și Andrei și ne uităm la două episoade de la un serial. Am adormit pe la 1. Fiica mea s-a trezit astăzi pe la ora 4.30 și m-a luat de nouă. Nu am știut ce mi se întâmplă. Avea chef de joacă, de vorbă, după nu avea chef de nimic. Mi-a luat două ore să o adorm. La 6.30 m-am pus în pat și a început pisoiul să miaune. Sunt leșinată”, a povestit Gina despre o zi din viața ei.

