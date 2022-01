Gina Pistol i-a gătit, la ceas de seară, lui Smiley. Reacția haioasă a artistului: ”Ar fi fost bun dacă...”

Gina Pistol i-a gătit, la ceas de seară, lui Smiley. Doar că… preparatul nu i-a ieșit așa cum s-ar fi așteptat și artistul a reacționat.

Gina Pistol a decis să-și surprindă iubitul, așa că și-a pus șorțul și a intrat în bucătărie, decisă să facă cel mai gustos preparat. Prezentatoarea TV a făcut mâncare asiatică și era tare mândră de reușita sa. Asta până când… Smiley a gustat preparatul. Din greșeală, Gina Pistol a pus prea mult ardei iute, iar mâncarea nu era comestibilă. (VEZI ȘI: DE CE NU SE MĂRITĂ GINA PISTOL CU SMILEY. DE „VINĂ” E FOSTUL LOGODNIC AL VEDETEI DE LA ANTENA 1)

”-Ce e? Prea picant?!

-Dacă n-ar fi fost atât de picant, ar fi fost bun”, a fost discuția între Smiley și Gina Pistol, în timp ce artistul făcea fețe haioase și tușea, spre amuzamentul fanilor.

Gina Pistol a revenit la Antena 1

Irina Fodor a înlocuit-o pe Gina Pistol în cele două emisiuni pe care le prezenta iubita lui Smiley: ”Chefi la cuțite” și ”Asia Express”, după ce a născut. Micuța Josephine avea nevoie de toată atenția ei, însă vedetei i-au lipsit momentele petrecute alături de colegii săi și concurenții dornici să-și depășească limitele.

Dar a venit momentul mult așteptat în care a revenit în platou! Gina Pistol a mărturisit că a avut o senzație ciudată în momentul în care și-a intrat, din nou, în rolul de prezentatoare TV. (CITEȘTE ȘI: DE CE A FOST ABANDONATĂ GINA PISTOL DE MAMA EI. DE CINE A FOST CRESCUTĂ IUBITA LUI SMILEY)

”Sunt foarte fericită că m-am întors! Am avut o senzație ciudată când am pășit din nou în platou. Am o fetiță care a împlinit deja 8 luni, dar am avut senzația că am plecat în urmă cu o săptămână. M-am bucurat mult să îi revăd pe cei trei chefi și să îi cunosc și eu pe concurenții sezonului 4 Asia Express”, a declarat Gina Pistol.