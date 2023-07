Gina Pistol, imagine rară alături de băiatul pe care l-a crescut! S-a rupt de ea și muncește acum în Spania

Deși este mereu în atenția publicului, anumite detalii din viața Ginei Pistol nu au ieșit la iveală. Puțină lume știe că fosta prezentatoare de la Antena 1 are un frate de care a avut cea mai mare grijă în copilărie. În weekend, cei doi doi s-au distrat împreună la festivalul Electric Castle.

Gina Pistol este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite prezentatoare TV din România. Soția lui Smiley este mai mereu în atenția publicului, multă lume fiind curioasă de aspecte ce țin de viața personală a vedetei. Însă, cu toate acestea, nu sunt mulți cei care știu că blondina are un frate care stă departe de lumina reflectoarelor, comparativ cu viața surorii lui mai mare.

Gina Pistol are o relație strânsă cu fratele său mai mic

Weekend-ul trecut, Smiley a cântat pe scena de la Electric Castle, festival care a avut loc la Bonțida, Cluj-Napoca, iar soția lui a ales să-l însoțească și să-i fie alături. Acolo, Gina Pistol s-a întâlnit și cu fratele ei, George Paul Pistol, motiv pentru care a imortalizat momentul și a postat imaginea pe contul său de Instagram. Între cei doi există o diferență de vârstă de cinci ani, Gina Pistol fiind sora mai mare. În urmă cu ceva timp, vedeta mărturisea că a avut grijă de fratele său în perioada copilăriei și chiar și în prezent au o legătură foarte apropiată, în ciuda faptului că îi despart mii de kilometri distanță, George stabilindu-se în Spania.

„Avem o relaţie foarte frumoasă. Îmi iubesc familia foarte mult. Am făcut şi aş face orice pentru fratele meu, pentru cei dragi. Încă de la o vârstă foarte mică am fost stâlpul casei, mi-am asumat rolul ăsta. Se spune că nici o frunză nu cade acolo unde nu trebuie. Tot ce am experimentat în trecut m-a făcut omul care sunt acum. Iar pentru asta nu pot decât să fiu recunoscătoare”, spunea Gina Pistol, în urmă cu câțiva ani, în cadrul unui interviu pentru Libertatea pentru Femei.

