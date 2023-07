Smiley și Gina Pistol au dat frâu liber sentimentelor! Cum au fost surprinşi cei doi la un eveniment

Gina Pistol și Smiley radiază de fericire unul în preajma celuilalt. Dovadă sunt câteva imagini pe care un alt artist cunoscut de la noi din ţară le-a surprins cu cei doi. Vedetele nu ţin cont atunci când sunt în public şi îşi arată dragostea în faţa tuturor.

Gina Pistol și Smiley trăiesc o poveste de dragoste de câţiva ani. Deşi la început nu a fost totul roz, au trecut prin multe etape până când s-au cunoscut mai bine, în prezent se poate spune că se completează perfect. (VEZI DETALII AICI). Fie că sunt în intimitatea lor sau în public, cei doi nu pot sta departe unul de celălalt.

Seara trecută, vedetele, alături de alte celebrităţi de la noi din ţară, au participat la un eveniment. La un moment dat, Gina şi Smiley s-au luat în braţe, au dansat, iar la sfârşit s-au sărutat. Imaginile au fost surprinse de Juno şi demonstrează că flacăra pasiunii și iubirii dintre cei doi arde parcă mai tare ca la început.

Gina Pistol şi Smiley, lună de miere în Franţa

După nunta de vis care a avut loc pe 27 mai, Smiley și Gina Pistol au primit cadou o vacanță din partea nașilor. Fără să stea prea mult pe gânduri şi-au făcut bagajele şi au plecat cu avionul la câteva ore distanţă de România. Artistul şi vedeta de la Antena 1 au aterizat la Nisa, după care au închiriat o mașină pentru a le fi mai uşor să ajungă în cât mai multe locuri. S-au cazat în orășelul Saint-Paul-de-Vence, iar apoi au început să exploreze.

Vedetele au fost active pe reţelele de socializare, nu şi-au uitat fanii şi i-au ţinut la curent cu toate activităţile pe care le-au făcut în acele zile.

„Pentru cei care încă mai așteptau filmulețe din vacanță, am o veste proastă, tocmai ne-am întors, suntem acasă. N-am făcut și drumul spre întoarcere, pentru că eram prea triști că am plecat. Să știți că a fost foarte frumos, ne bucurăm foarte tare că v-ați uitat la aventurile noastre. O să mai facem, sper, nu știu, dar o singură părere de rău am. Bă, cât am stat zece zile în Franța, n-am mâncat și eu «une omelette du fromage» (n.r. omletă cu brânză), dar a zis Gina că-mi face, așteptăm rețete”, este mesajul transmis de partenerul Ginuței, pe rețelele de socializare.