Familia lui Smiley, „interdicție” pentru Gina Pistol la acest capitol. Fratele și mama se ocupă de firma care-i aduce bani frumoși cântărețului

Smiley este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști români, reușind să își construiască o adevărată carieră în industria muzicală. De altfel, familia lui Smiley este implicată în proiectele lui, lucrând împreună la casa de producție pe care o deține și care îi aduce bani frumoși. Iată mai jos, în articol, motivul pentru care Gina Pistol, partenera lui, nu este implicată în afacerea soțului.

În urmă cu peste 20 de ani, Smiley s-a alăturat trupei Simplu. De atunci, cariera artistică a fost pe o pantă ascendentă. În prezent, cântărețul de 39 de ani are un public uriaș care îl îndrăgește și a reușit să scrie istorie în câmpul artistic românesc. De altfel, de mai bine de 14 ani, cântărețul a pus bazele unei case de producție care a câștigat rapid popularitate. Alături de el lucrează fratele și mama lui. Casa de producție a luat naștere la un an după ce a lansat primul album solo.

Familia lui Smiley este implicată în afacerea artistului

Despre cariera lui a vorbit în cadrul unui interviu. Smiley mărturisește faptul că afacerea pe care o are s-a născut din pasiunea pe care el o are față de muzică. A investit resurse minime, alături de câteva persoane. De altfel, de câțiva ani lucrează alături de fratele lui, Filip Maria. Familia lui Smiley este implicată în afacerea cântărețului de 39 de ani. Alături de fratele lui, Filip, mai lucrează și mama lor. Se ocupă de partea financiară și legală. De altfel, ține contabilitatea la casa de discuri și studio-ul de înregistrări. În urmă cu mulți ani, mama lui Andrei și a lui Filip a lucrat la Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice din Pitești.

„Am început totul din pasiunea mea pentru muzică, a fost un fel de inconștiență creatoare, în sensul că nu am luat în calcul și partea administrativă a businessului. M-am apucat efectiv de treabă, cu resurse minime și o mână de oameni, niciunul dintre ei manager.

Întotdeauna am crezut că oamenii vor face diferența, în primul rând. HaHaHa Production a reușit să se impună mai ales prin calitatea compozițiilor și a producției musicale. Astăzi noi producem pentru trei sferturi dintre artiștii români. M-am gospodărit mai mult singur până a venit fratele meu, Filip, manager la HaHaHa Production”, mărturisea Smiley, pentru Revista Capital.

Casa de producție aduce bani frumoși artistului. În anul 2018, a avut o cifră de afaceri de 2 milioane de euro.

Artistul are o relație strânsă cu fratele și părinții

De-a lungul anilor, Smiley a învățat lecții prețioase de la familia lui. În cadrul unui interviu, cântărețul a mărturisit că tatăl i-a călăuzit pașii, învățându-l ce înseamnă determinarea și de ce este în regulă să aibă principii solide. De altfel, este extrem de mândru de oamenii dragi din viața lui.

„Îmi vine acum în minte că tata mi-a zis că nu există nu pot, există nu vreau, tot de la el am învățat determinarea, am învățat să am principii solide, coloană, să recunosc când greșesc, să am o conduită dreaptă în viață. De la mama am învățat compasiunea, empatia, am învățat să râd mai mult. Toate principiile și valorile pe care le am sunt de la părinții mei. Pe parcurs, am învățat si eu lecțiile mele, însă lecțiile de bază le-am primit de la ai mei și încă le mai primesc”, spunea Smiley, în interviul din 2019.

De altfel, a mărturisit că își pune baza în fratele lui, Filip: „Pe măsură ce a trecut timpul, mi-am dat seama că mă pot baza pe el foarte mult și a preluat din ce în ce mai multe lucruri în business, el coordonează firma din punct de vedere administrativ. Îl apreciez că e pasionat, se implică foarte mult, studiază mereu, e conectat la tot ce apare și își dorește ca firma să se dezvolte. Plus că am încredere sută la sută în el”.

