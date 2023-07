Au fost la un pas de despărțire. Gina Pistol și Smiley au avut unele probleme în trecutul lor de cuplu

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul de la noi. Celebrul cântăreț și prezentatoarea de televiziune au fost, încă de la început, foarte discreți cu povestea lor de iubire. I-au luat pe toți prin surprindere când au anunțat că sunt împreună, apoi au detonat bomba: că blondina era însărcinată. S-au căsătorit, au avut o nuntă ca-n povești, despre care toată lumea a vorbit. Totuși, au ieșit la iveală câteva detalii controversate de la începutul relației lor amoroase. Se pare că s-a pus problema despărțirii și nimeni n-a știut despre acest lucru.

Smiley și Gina Pistol trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani buni, în urma căreia a venit pe lume și Josephine (2 ani). Cei doi se cunoșteau de multă vreme, însă nici prin cap nu le trecea faptul că vor ajunge să formeze o frumoasă familie. Relația lor a început treptat, fără nicio grabă și au ajuns să facă, în cele din urmă, pasul cel mare. Au avut o nuntă despre care a vorbit o țară întreagă, iar prezentatoarea TV a furat toate privirile datorită apariției ei, în rochie de mireasă.

CITEȘTE ȘI: GESTUL FĂCUT DE GINA PISTOL ÎN FAȚA A MII DE OAMENI. PUȚINI ȘTIAU DESPRE ACEST TALENT AL SOȚIEI LUI SMILEY

Smiley și Gina Pistol au fost la un pas de despărțire

Puțini știu, totuși, cum a început povestea lor de iubire. Gina Pistol spunea, acum ceva vreme, că relația lor nu a fost construită în grabă, ci treptat. Au câștigat încredere unul în celălalt, s-au cunoscut din toate punctele de vedere și au înțeles că sunt făcuți unul pentru celălalt. Chiar și așa, Gina și-a pus câteva semne de întrebare la început, căci Smiley era tot timpul ocupat și lipsea de acasă, fapt care nu i-a convenit blondinei. Ea a recunoscut, într-un vlog postat pe YouTube, că are nevoie de un confort emoțional într-o relație. Ba chiar s-ar fi gândit la o separare. Cu timpul, a înțeles cum este viața de artist și a încercat să fie înțelegătoare, deși se declara o fire vulcanică.

CITEȘTE ȘI: FAMILIA LUI SMILEY, „INTERDICȚIE” PENTRU GINA PISTOL LA ACEST CAPITOL. FRATELE ȘI MAMA SE OCUPĂ DE FIRMA CARE-I ADUCE BANI FRUMOȘI CÂNTĂREȚULUI

Smiley: Nu știu cum m-a ales Gina pe mine, dar să spună ea.

Gina Pistol: Eu pur și simplu am simțit. Pur și simplu am simțit că el o să fie. Relația noastră nu a fost o relație… adică a fost construită treptat, fără nicio grabă, cu toate că eu trebuia mereu să știu care este următorul pas ca să îmi ofere mie un confort emoțional, să zic așa. În relația cu Andrei a trebuit să lucrez și eu la asta, cum și el a trebuit să lucreze la anumite părți ale lui. Am învățat ce este răbdarea în relația asta, la început.

Smiley: Încă învață.

Gina Pistol: Au fost momente la început când îmi venea să mă duc mâncând pământul, tocmai pentru că trebuie să ai multă răbdare cu Andrei. Lipsea mult de acasă și trebuia să înțeleg și partea asta a lui, dar ceva în mine îmi spunea doar învață să ai răbdare. Iar acum când mă uit la fiica mea, când o iau în brațe și mă uit în ochii ei înțeleg de ce a trebuit să am răbdare. Eu sunt mai vulcanică așa… să nu zic nebună.

Smiley: E mai impulsivă.