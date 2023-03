Gina Pistol, primele declarații despre plecarea la ProTV: ”Mi se pare normal!”

În urmă cu câteva săptămâni, Gina Pistol transmitea, în mediul online, un mesaj prin care îşi anunţa fanii că se retrage din lumina reflectoarelor. Ulterior au apărut mai multe zvonurilor, potrivit cărora, iubita lui Smiley se gândeşte să părăsească trustul Intact şi să se mute la Pro TV. Recent, blondina a făcut lumină şi a dezvăluit ce planuri are.

După o colaborare de 7 ani cu Antena 1, Gina Pistol a decis să pună în stand by, o perioadă, proiectele pe care le are, pentru a-şi petrece mai mult timp cu fiica sa. Acest anunţ a creat o mulţime de controverse, printre cei care l-au văzut, mulți gândindu-se că blondina va semna un nou contract cu PRO TV, acolo unde lucrează și partenerul ei de viață.

CITEŞTE ŞI: IMAGINI DE COLECȚIE CU GINA PISTOL CU MICUȚA DE MÂNĂ! IUBITA LUI SMILEY ȘI-A ARĂTAT ODORUL ÎN FLOREASCA: ”O DULCEAȚĂ!”

Recent, în cadrul unui interviu, Gina Pistol a decis să vorbească despre acest subiect şi să lămurească situaţia. Partenera lui Smiley spune că momentan va lipsi de pe micul ecran pentru că îşi doreşte să se bucure de fiecare moment alături de Josephine. Referitor la speculaţiile legate de plecarea la ProTV, fosta prezentatoare neagă că ar face acest pas. În schimb, spune că va reveni în televiziune când va simţi că este momentul.

„Mi se pare normal să fac asta, să mă axez pe familia și pe copilul meu. Acum îmi doresc să iau o pauză pentru că am avut ultimii doi ani din viață destul de grei, așa că am vrut să iau o pauză. Bineînțeles că o să mă întorc în televiziune, nu știu când, acum vreau să mă bucur de momentele frumoase alături de cei dragi. Sunt doar speculații cu plecarea mea la PRO TV. Nu este nimic adevărat. Am renunțat momentan pentru o perioadă la TV, pentru că așa am simțit”, a declarat Gina Pistol, pentru click.ro.

Nu renunță la contractele bănoase de publicitate

Deși s-a retras, temporar, de pe micile ecrane, fanii nu îi vor duce dorul blondinei. Vedeta este, în continuare, o prezență activă pe social media, acolo unde este urmărită de 1,2 milioane. Numărul mare de urmăritori i-au adus și nenumărate contracte de publicitate, pentru care încasează, lunar, peste 20.000 euro.