Gina Pistol revine pe micul ecran! Ce emisiune va prezenta iubita lui Smiley și pe ce post TV

Gina Pistol a confirmat că revine pe micul ecran. Îndrăgita prezentatoarea a Antenei 1 revine în „fruntea” emisiunii ”Chefi la cuțite”.

Deși s-a vehiculat în ultimele luni că Irina Fodor i-a luat locul de tot, atât în cadrul emisiunii Asia Express, cât și la Chefi la cuțite, iată că iubita lui Smiley a vrut să dezmintă total aceste zvonuri și să-i asigure pe români că nimeni nu-i ia locul.

Iubita lui Smiley a transmis că ea nu a fost înlocuită în niciuna din producții, ci pur și simplu nu a putut lua parte la filmări pentru că a fost nevoită să rămână acasă pentru a fi alături de fetița ei, care nu a împlinit încă niciun an.

În luna februarie va începe Chefi fără limite, cooking show care îmbină aventura cu gătitul, iar Irina Fodor va fi din nou gazdă. Însă surpriza vine abia acum. Antena 1 va continua și cu Chefi la Cuțite, iar de data aceasta prezentatoare va fi Gina Pistol, care ar putea să-i sufle definitiv postul rivalei sale și pentru Asia Express.

„În primul rând nu-i vorba despre „Chefi la cuțite”. Acum va începe „Chefi fără limite” pe care-l va prezenta Irina Fodor. Eu nu am putut fi prezentă la filmările care au avut loc în această vară, în Grecia. Nu am fost înlocuită. Deja am fost anunțați că vom începe filmările”, a declarat Gina Pistol pentru Playtech.ro.