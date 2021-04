„Giuleștenii” au urcat pe primul loc în play-off: „Arătăm din ce în ce mai bine!”

Rapid București este noul lider al play-off-ului Ligii a 2-a. Echipa pregătită de Mihai Iosif a făcut show în epilogul rundei a doua a play-off-ului, învingând cu scorul de 4-1 Dunărea Călărași, bifând astfel a doua victorie consecutivă în „top 6” după cea din deplasare cu FK Csikszereda, scor 1-0.

„Luăm fiecare meci în parte, suntem fericiți în acest moment, ne vom bucura în această seară și de mâine ne vom gândi la meciul de joi, de la Timișoara. Ne bucurăm mai cu capul pe umeri. Am venit cu inima deschisă, acesta este secretul. Am spus, am schimbat anumite chestii tactice și asta a fost. Iar băieții au înțeles absolut totul foarte bine. Aici suntem un grup împreună, nu suntem noi și ei, suntem doar noi. Arătăm din ce în ce mai bine, suntem la a patra victorie consecutivă, marcăm, e al treilea meci în care dăm patru goluri. Acest play-off este foarte foarte încins și toate cele șase echipe, așa cum am spus-o la finalul sezonului regular, sunt cu șanse egale și foarte apropiate valoric. Ne bucurăm că marcăm și sper să o ținem tot așa”, a declarat Mihai Iosif la finalul partidei.

În urma acestei victorii, „giuleștenii” au acumulat 39 de puncte, la egalitate cu „U” Craiova 1948, dar cu un golaveraj mai bun. Dunărea Călărași se află pe locul 4 cu 35 de puncte, la egalitate cu CS Mioveni care are același punctaj dar cu un golaveraj superior.