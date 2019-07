Giulia Anghelescu, criticată dur de fani din cauza fotografiilor sexy: “De ce toate vedetele se pozează aşa?”

Giulia Anghelescu are o siluetă de invidiat, chiar dacă are la activ două nașteri. Vedeta este mândră de formele sale și nu ezistă sa le expună pe rețelele de socializare, însă acest lucru se pare că are urmări.

Recent, frumoasa blondină a publicat pe rețelele de socializare o fotografie foarte sexy, în care atracția principală a fost posteriorul blondinei, bine lucrat la sală. Chiar dacă fotografia a primit sute de aprecieri, câțiva cârcotași nu s-au putut abține de la comentarii.

“De ce toate vedetele își fotografiază posteriorul? Ați observat? Este cel mai important la ele?”, a întrebat o fană.

“Dar nu te-a obligat nimeni să te uiţi”, a răspuns Giulia.

“Dar tu eşti vedetă. De ce aşa?”, a continuat fana.

“Nu mi se pare că am exagerta în niciun fel”, a răspuns în continuare Giulia.

