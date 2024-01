Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au dat tot din casă, într-un interviu de zile mari! Merge cu metroul, nevasta i-a luat mașina!

Anul 2023 a fost unul de pomină pentru cuplul format din Giulia Anghelescu și Vlad Huidu. Cei doi soți au ajuns în finala America Express, pierzând în fața Laurei Giurcanu și a Sânzianei Negru. Însă artista și fratele lui Șerban Huidu au câștigat simpatia publicului, oamenii ajungând să îl cunoască pe concurentul de la Antena 1 până și în metrou. Această dezvăluire amuzantă a fost făcută de soțul Giuliei într-un interviu de zile mari, oferit în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

Ați citit bine, Vlad Huidu circulă cu mijloacele de transport în comun, mașinile familiei, două Alfa Romeo, fiind „monopolizate” de Giulia și tatăl său. Însă pentru vedetă nu este o problemă, ba din contră!

Vlad Huidu alege metroul în detrimentul mașinii pentru transportul zilnic. Profită Giulia Anghelescu și socrul concurentului de la America Express!

CANCAN.RO: Ne aflăm la evenimentul de lansare a filmului „Ferari” în România, domnule Vlad Huidu…

Vlad Huidu: Da, îmi doresc un Ferrari, dacă asta vrei să mă întrebi!

CANCAN.RO: Aveți acest „microb” al mașinilor?

Vlad Huidu: Da, amândoi avem!

CANCAN.RO: Cum împărțiți mașinile acasă?

Vlad Huidu: Eu cu metroul, ea cu mașina, e simplu!

Giulia Anghelescu: Și eu am o mașină roșu-Ferrari, nu e Ferrari.

Vlad Huidu: E sora mai mică a lui Ferrari?

CANCAN.RO: Alfa Romeo?

Giulia Anghelescu: Da, Alfa Romeo Giulia.

Vlad Huidu: Întotdeauna am fost fan Alfa, am avut toate Alfele din lume. Avem două, Alfe amândouă, cu una merge socrul meu, cu una merge soția mea. Eu merg cu metroul și cu motocicleta. Când nu am motocicletă, merg cu metroul. Știi ce bine merg cu metroul? E excepțional!

Vlad Huidu: „Lipsesc niște linii, ar mai trebui să faceți niște linii spre zona de nord, dacă se poate!”

CANCAN.RO: Nu te recunosc oamenii după America Express?

Vlad Huidu: Mă mai recunosc, dar nu am o problemă.

Giulia Anghelescu: Ai făcut poze la metrou?!

Vlad Huidu: Da! Eu n-am o problemă, metroul mi se pare cel mai bun mijloc de transport și chiar încurajez pe toată lumea să folosească metroul fiindcă ajungi foarte repede. Eu am și niște distanțe foarte mari. Mai lipsesc niște linii, ar mai trebui să faceți niște linii spre zona de nord, dacă se poate, ca să putem merge mai mult cu metroul.

CANCAN.RO: Deziderate pe 2024 aveți?

Vlad Huidu: Ne dorim să rupem și pe 2024.

Finala America Express, comentată de finaliștii Vlad Huidu și Giulia Anghelescu: „N-ai cum să nu te oftici!”

CANCAN.RO: Se mai anunță și alte proiecte televizate?

Vlad Huidu: Surpriză.

Giulia Anghelescu: Ne dorim să mai apară un proiect care să ajungă măcar la nivelul America Express.

CANCAN.RO: Deci Survivor?

Giulia Anghelescu: Nu, fizic nu suntem așa bine.

Vlad Huidu: Fizic, avem o etate, iartă-mă.

CANCAN.RO: Meritau Laura și Sânziana să câștige?

Vlad Huidu: Da, au fost foarte tari, toate cele trei echipe.

CANCAN.RO: Nu v-ați ofticat că ați pierdut finala?



Vlad Huidu: N-ai cum să nu te oftici, te oftici că ai pierdut la noroc.

Giulia Anghelescu: Dar toate cele trei echipe care am ajuns în finală, am fost foarte bune. Dar important e că s-a terminat în această distribuție pe care ne-am și dorit-o de la început, de ce să mințim?!

