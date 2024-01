Le-a “mitraliat” pe Sânziana Negru și Laura Giurcanu! Scandalul între concurenții de la America Express continuă!

Nici nu s-au stins bine ecourile de după finala „America Express”, ci au și apărut primele atacuri de după concurs, între concurenți. Sânziana Negru a afirmat la finalul show-ului pe care l-a câștigat alături de Laura Giurcanu, că Iulia Albu și Mike au fost concurenții care i-au plăcut cel mai puțin. Replica criticului de modă nu s-a lăsat așteptată. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Sânziana Negru i-a atacat subtil, din fotoliul său de câștigătoare a show-ului America Express pe Iulia Albu și Mike, partenerul acesteia, la scurt timp după ce, alături de Laura Giurcanu, și-a adjudecat marele premiu.

„Real nu am nimic cu nimeni. E un show. Cred că de Iulia și Mike îmi place cel mai puțin. Nu îmi place de ei doi”, a declarat Sânziana Negru, în videoclipul lui Selly

„ Lor nu le place deloc nici matematica, nici limba română”

Replica Iuliei Albu nu s-a lăsat așteptată. Prin intermediul CANCAN.RO, cunoscutul critic de modă a spus că nu are nimic în comun cu echipa câștigătoare, care e străinhă de cee ace înseamnă matematica și limba română.

„Nu avem foarte multe lucruri în comun cu câștigătoarele. Lor nu le place deloc nici matematica, nici limba română. Deci nu prea am avut ce discuta. Nu există nicio supărare, nu te duci la America Express să legi prietenii. Astfel de amiciții nu intră în sfera mea de interes”, a spus Iulia Albu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„ E un show complex, ce nu e câștigat neapărat de academicieni”

Totodată, aceasta nu ne-a ascuns preferințele pe care le-a avut, dintre echipele concurente.

„Noi ne-am înțeles foarte bine cu echipa Sonia Simionov și Iuliana Pepene. E singura echipă cu care am avut o alianță, în ciuda celor vehiculate. Ne-am înțeles bine, de asemenea, și cu Romică Țociu și Cătălin. Nu am avut comentarii răutăcioase la adresa cuiva.

Nu ne-am dus să câștigăm, chiar dacă poate ne-am fi dorit. Am participat doar pentru a avea această experiență. Nu ne-am gândit nici măcar o secundă cine ar putea câștiga. E un show complex, ce nu e câștigat neapărat de academicieni, ci de persoane care au norocul potrivit la momentul potrivit”, a adăugat Iulia Albu.

„Vă mulțumim, Aris și Alexia, Giulia și Vlad, sunteți un exemplu pentru noi”

Laura Giurcanu și Sânziana Negru au câștigat America Express – Drumul Soarelui, după ce s-au „războit”, în marea finală, cu Aris și Alexia Eam, nimeni alții decât copiii Andreei Esca. Cea de-a treia echipă, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au fost eliminați în ediția din 26 decembrie.

„S-a încheiat cea mai intense, grea și frumoasă experiență de viață pe care am trait-o vreodată. Iar noi am câștigat. Dar trofeul îl merită, în egală măsură, și echipele cu care am jucat etapa finală. A fost o reală plăcere să vă descoperim și să învățăm de la voi ce înseamnă să ai 20 de ani și să fii extrem de răbdător, cumpătat și extrem de competitive sau ce înseamnă să ai o relație de 17 ani și să formezi real o echipă în orice. Vă mulțumim, Aris și Alexia, Giulia și Vlad, sunteți un exemplu pentru noi”, a postat Sânziana Negru pe pagina sa de Instagram.

