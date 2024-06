Gogoşu, localitatea din Mehedinţi unde doi soţi proaspăt divorţaţi s-au luptat pentru funcţia de primar. Cine a câştigat alegerile

Situație atipică la alegerile de duminică, 9 iunie 2024, în comuna Gogoșa din județul Mehedinți. Doi foști soți au candidat pentru postul de primar, cei doi divorțând în ură cu o lună. Cetățenii au avut de ales între Jean Rogoveanu (PSD) și fosta lui parteneră, Ileana – Codruța Rogoveanu – din partea PNL.

Lupta pentru scaunul de primar al comunei Gogoșa din județul Mehedinți a fost una strânsă. Cei doi foști soți au devenit personajele principale ale unor alegeri atipice. Actualul primar, Jean Rogoveanu, a avut un adversar de temut. Fosta sa soție, Ileana-Codruța Rogoveanu. Cei doi sunt despărțiti de acum un an, însă actele de divorț au fost depuse în luna mai a acestui an, atunci când edilul declara public faptul că nu se aștepta ca fosta sa parteneră să se contreze cu el și în politică.

„Nu are ea caracter pentru a fi primar, ea e o fire mai recalcitrantă, mai repezită. M-am simțit trădat când am aflat faptele ei. A fost o perioadă foarte grea, dar acum nu am emoții. Sincer, n-am crezut că poate să aibă atâta nebunie, să vină să se contreze cu mine și la alegeri. Se contrează cu mine prin instanțe, prin astea, dar nu m-am gândit că vine și la alegeri. Deși ar fi trebuit să știe că șansele ei sunt foarte mici. Treaba ei! Din răzbunare sau răutate vrea să candideze, vrând să demonstreze nu știu ce”, declara Jean Rogoveanu pentru Digi 24.