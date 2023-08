Goran Bregovic, interzis în Republica Moldova. L-au întors de la aeroport. “Nu am avut dificultăți nicăieri”

Duminică, 20 august, celebrul artist Goran Bregovic trebuia să susțină un concert în cadrul festivalului Gustar, care are loc la Rezervaţia Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”. Sârbul a avut parte de o surpriză neplăcută după ce a aterizat împreună cu formația sa pe Aeroportul Internaţional din Chişinău. Mai exact, Bregovic nu a primit permisiunea de a intra pe teritoriul Republicii Moldova.

Goran Bregovic (73 de ani) este unul dintre cei mai importanți artiști din Balcani, muzica lui cu influențe populare specifice acestei zone fiind celebră în toate colțurile lumii. În seara zilei de duminică, el trebuia să urce pe scena festivalului Gustar, din Republica Moldova. Bregovic a avut însă parte de o surpriză neplăcută la sosirea în țara vecină.

Goran Bregovic nu a fost lăsat să intre în Republica Moldova

Mai exact, la sosirea pe Aeroportul din Chișinău, Goran Bregovic și formația sa nu au primit permisiunea de a intra pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, el nu a mai putut merge să cânte la festivalul Gustar. Organizatorii evenimentului au anunțat totul prin intermediul rețelelor de socializare.

„Ne pare rău să vă anunțăm că trupa lui Goran Bregović nu va putea fi prezentă la concertul planificat în această seară, din motive care nu țin de organizatorii festivalului sau de artiști. Din păcate, nu le-a fost permisă intrarea în Republica Moldova, deja fiind aterizați pe Aeroportul International Chișinău”, au anunțat organizatorii festivalului Gustar.

La scurt timp, Goran Bregovic a oferit și el o reacție oficială față de acest incident. După ce și-a cerut scuze de la fanii săi care așteptau cu interes acest concert, artistul a subliniat că nu a primit nicio explicație din partea autorităților moldovene pentru faptul că nu a fost primit pe teritoriul țării. În plus, Bregovic a ținut să reliefeze faptul că nu a mai întâmpinat astfel de probleme nicăieri în Europa, unde concertează foarte des.

„Dragii mei prieteni moldoveni! Îmi cer scuze pentru că nu am putut cânta astăzi la Festivalul de muzică Gustar. Am fost foarte dezamăgiți când nu am fost lăsați să intrăm în Moldova pe aeroportul din Chișinău fără nicio explicație oficială. Fac turnee extinse cu muzicienii mei în toată Europa și nu am avut niciodată dificultăți nicăieri. Vă iubesc foarte mult țara și este o plăcere pentru mine să răspund oportunității de a concerta în Moldova, mai ales la un festival atât de colorat și unic precum Gustar. Îmi pare foarte rău că am fost lipsit de bucuria și plăcerea de a apărea în fața Dvs de data aceasta. Dar vă asigur că împreună cu echipa mea vom încerca să ne asigurăm că spectacolele mele din Moldova data viitoare nu vor întâmpina niciun obstacol. Așteptăm cu nerăbdare următoarele întâlniri!”, a menționat Goran Bregovic.

Goran Bregovic a susţinut în mod deschis ocuparea Crimeei în 2014, unde a şi concertat în anul următor, dar şi invadarea Ucrainei de către Rusia. În ciuda faptului că artistul susține că nu a întâmpinat probleme în alte țări, el are interdicţie de a intra în Ucraina şi Polonia.

În urmă cu ceva timp, autorităţile de la Chişinău au anunțat că persoanele publice care fac apel la război, discordie şi ură sunt indezirabile pe teritoriul Republicii Moldova.

