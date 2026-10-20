Grațiela Agache, afectată din cauza scandalului în care sunt implicați Connect-R și Florinel Nan: ”Au început să-mi caute și familia”

Grațiela Agache vine în spațiul public și răspunde acuzațiilor apărute în scandalul în care sunt implicați Connect-R și Florinel Nan. La Dan Capatos Show, aceasta a vorbit despre plângerile depuse și verificările făcute de polițiști. Creatoarea de conținut susține că a fost hărțuită online și că acuzațiile au ajuns să-i afecteze inclusiv familia. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Grațiela Agache spune că a încercat să ignore scandalul, însă situația ar fi continuat pe TikTok. Potrivit acesteia, cei doi bărbați ar fi apărut în mod repetat în transmisiunile sale live. Aceasta a declarat că a depus prima plângere penală în urmă cu trei ani. Acuzațiile invocate atunci ar fi vizat hărțuirea online, instigarea la ură, intimidarea și șantajul emoțional. Vezi emisiunea integrală aici!

„Ideea este că, oricât de mult am încercat să ignor, pe orice live de pe TikTok, imediat apăreau după mine. Imediat cum urca un live, imediat începeau să facă tot felul de chestii de genul ăsta. Nu poți să rămâi indiferentă la nesfârșit. În urmă cu trei ani am depus prima plângere penală împotriva acestor domni, pentru hărțuire online, instigare la ură, intimidare și șantaj emoțional. Pe baza acestor bârfe ale lor, mă șantajau emoțional. Toate aceste dovezi nu sunt scoase de la mine, sunt la poliție. Au început să-mi caute și familia, până și părinții mei. Iertați-mă, sunt oameni în vârstă, au probleme de sănătate, nu au nicio vină. Acești oameni, tot în anul 2024, m-au acuzat fix de aceleași lucruri: că aș fi înșelat oameni, că aș fi făcut niște strângeri de fonduri false, pentru niște scopuri total false. La momentul respectiv am fost chemată la Poliție, la Inspectoratul Județean de Poliție, mai exact la Criminalitatea Economică. Timp de vreo trei-patru ore am stat cu dosarul prin care am obținut casa și cu dosarul medical, care conține facturi, chitanțe, absolut tot.”

Grațiela Agache explică de unde a pornit acuzația privind rugăciunile

Grațiela a explicat că un videoclip publicat pe TikTok ar fi stat la baza acuzațiilor privind vânzarea rugăciunilor. Ea spune că materialul avea titlul „Rugăciuni puternice pe care să le citești”. Potrivit ei, clipul era monetizat prin mecanismele platformei, iar de aici s-ar fi declanșat totul.

„TikTok îți dă, la un moment dat, posibilitatea să-ți monetizezi anumite clipuri. Unul dintre clipurile mele avea ca titlu «Rugăciuni puternice pe care să le citești». Ei au luat de acolo chestia că videoclipul era monetizat și au prezentat-o ca și cum, vezi Doamne, vindeam rugăciuni. De fapt, nu era decât un clip absolut monetizat corect, care se monetiza pe baza conținutului lui.”

Ce a transmis Poliția după verificările din 2024

Grațiela Agache a prezentat în emisiune și un răspuns oficial primit de la Inspectoratul de Poliție Județean Iași.

„Ca urmare a petiției dumneavoastră adresate Inspectoratului de Poliție Județean Iași, unde a fost înregistrată cu numărul 71.348 din 29 septembrie 2026, aflată în lucru la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, vă comunicăm faptul că, la data de 16.05.2024, ați fost invitată în vederea clarificării unor aspecte semnalate printr-o petiție. Prin aceasta erau formulate acuzații referitoare la săvârșirea unor fapte de natură frauduloasă. Cu ocazia discuțiilor purtate și a documentelor depuse, nu au rezultat elemente de natură să susțină existența unor fapte de înșelăciune sau a altor aspecte care să impună sesizarea organelor de urmărire penală. În consecință, verificările au fost finalizate fără a se dispune înregistrarea unui dosar penal.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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