Grav bolnav, a ajuns să doarmă pe stradă după ce tocmai frații l-au dat afară. Povestea tragică a lui Vasile Panțîru, din Iași, de 61 de ani

Povestea lui Vasile Panțîru, un bărbat de 61 de ani din Iași, a impresionat o mulțime de oameni. Bărbatul este grav bolnav și nu poate primi ajutor pentru că nu are acte. Chiar frații lui au decis să îl dea afară din casa în care locuia, iar acum a ajuns să doarmă pe străzi.

Vasile Panțîru vine din localitatea Dumitreștii Gălății, comuna Schitu-Duca. Bărbatul suferă de mai multe afecțiuni și își dorește să se poată interna în spital pentru a primi tratament. Însă, nu are acte de identitate și nici pe cineva care să dorească să îl ia în spațiu. Uneori chiar doarme în fața Ambulatoriului Spitalului „Sf. Spiridon”. Oamenii l-au văzut pe străzile din Iași, cu două desage de care nu se desparte. Practic, acestea sunt singurele lucruri pe care le mai are.

Cum a ajuns bărbatul să doarmă pe străzi

Vasile Panțîru, un bărbat în vârstă de 61 de ani, locuia într-o casă bătrânească, alături de mama sa. Însă, după ce femeia s-a stins din viață, frații l-au dat afară și chiar au dărâmat acea locuință. Așa a ajuns ieșeanul să doarmă pe străzi, fără acte de identitate și fără niciun ajutor. Pe lângă faptul că nu are unde să stea, bătrânul se confruntă și cu probleme grave de sănătate, motiv pentru care își dorește să se poate interna în spital.

„Am stat în Schitu-Duca, sunt o persoană fără locuință, nu am acte. Frații mei nu vor să mă ajute deloc, de când a murit mama m-au dat afară și au stricat bucătăria în care trăia ea. Partea proastă e că nu am buletin, am lucrat o perioadă, am îngrijit de niște animale, nu știu care e motivul, dar nu-mi pot face buletin.

Nu am nici buletin, nici certificat de naștere. Sunt terminat, vreau să mă internez în spital, am TBC, mi-au mai găsit o infecție, am și probleme psihice. Vreau să-mi fac acte ca să iau și eu un ajutor social, să am măcar un bănuț al meu.

Am și o grămadă de amenzi de plătit, deoarece polițiștii locali mă găsesc pe stradă și mă amendează, deoarece nu am acte.”, a spus Vasile Panțîru pentru bzi.ro.

Bărbatul a apelat la presa locală în speranța că va găsi ajutor pentru scăpa de situația tragică în care se află.

„Are ceva rude, nu înțeleg de ce nu vor să îl ajute”

Situația lui Vasile Panțîru este cunoscută încă din luna iunie a anului trecut. Povestea sa a ajuns și la urechile primarului comunei Schitu-Duca încă din 2022. Grigore Corciovă credea că bărbatul a rezolvat deja cu actele și este totul în regulă. Auzind că lucrurile stau total invers, acesta a promis că va încerca să îi dea o mână de ajutor.

„Știu, am vorbit cu dânsul vara asta, eu credeam că a rezolvat cu actele. Știu că dânsul are ceva rude la noi în comună, nu înțeleg de ce nu vor să-l ajute să-și facă actele. O să încercăm să-l ajutăm.”, a declarat primarul comunei Schitu-Duca.

Grigore Corciovă știe că Vasile Panțîru are câteva rude care locuiesc în comună, dar nu cunoaște motivul pentru care membrii familiei nu îi sar în ajutor bărbatului în aceste momente.