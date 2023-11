Sfârșit tragic pentru o celebră influenceriță. Tânăra de 29 de ani a murit în timpul unei intervenții chirurgicale

Sfârșit tragic pentru o tânără model și designer din Brazilia. Luana Andrade avea doar 29 de ani și a murit pe masa de operație în timpul unei intervenții estetice la genunchi.

În urmă cu 3 zile, Luana Andrade a fost supusă unei intervenții chirurgicale de liposucție din zona genunchilor. Pentru a livra conținut de calitate pe social-media, influencerița a recurs la tot felul de metode de înfrumusețare. Cea din urmă i-a fost fatală.

Luana Andrade a murit pe masa de operații dintr-un spital privat din Sao Paulo

În timpul procedurii, tânăra a suferit mai multe complicații. După aproximativ două ore și jumătate a intrat în stop cardio-respirator. Medicii au început manevrele de resuscitare și au decis mutarea ei în secția de terapie intensivă. În ciuda faptului că a fost supusă unui tratament hemodinamic, acesta nu a dat rezultatele dorite, ceea ce a dus în cele din urmă la decesul acesteia. Marți, la ora 5:30 dimineața, Luana a încetat din viață. Potrivit raportului medical, tânăra de 29 de ani suferise o embolie pulmonară.

„Intervenția chirurgicală a fost întreruptă, iar pacienta a fost supusă unor teste care au evidențiat tromboză masivă. A fost transferată pe secția de terapie intensivă, unde a urmat un tratament hemodinamic și i-au fost administrate și alte medicamente”, au transmis, într-un comunicat de presă, reprezentanții unității medicale, potrivit Marca

Prietenul tinerei, Joao Hadad, și-a exprimat durerea sufletească și a descris-o ca fiind „cel mai rău coșmar” al său: ”Sunt devastat de durere și trăiesc cel mai mare coșmar. O parte din mine a plecat. Cu un regret imens și cu o mare durere în suflet îmi iau rămas bun de la Luana mea, prințesa mea, frumoasa mea. Au trecut doi ani alături de tine și nu am cuvinte să exprim cât de fericit am fost. Am construit o poveste frumoasă și ne-am trăit visele din plin. Pe lângă o iubită, ești și vei rămâne mereu o parteneră de viațp, dragostea mea. Este greu să înțeleg planurile lui Dumnezeu și nu știu când sau dacă voi putea vreodată să procesez cât de mult vei lipsi din viața mea și a comunității de oameni care au prețuit prezența ta. Ești lumina mea, prințesă. Te rog să continui să veghezi asupra mea și asupra tuturor celor de acolo de sus. Te voi iubi mereu, de aici până în veșnicie. Te iubesc, te iubesc, te iubesc… ”