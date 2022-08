Gravida care a înnebunit TikTok-ul! În câte luni e însărcinată şi câţi copii va avea

O femeie a șocat întreg TikTok-ul cu burta ei de gravidă, care poate fi una dintre cele mai mari văzute vreodată de cineva. Tânăra mai are un bebeluș acasă, iar în curând va naște din nou, dar de data asta gemeni. Iată cât de mare este burta femeii.

Internauții au rămas uimiți când au văzut ce vurtă uriașă are Charlotte Graves, o tânără care ar trebui să nască în orice clipă. Aceasta este însărcinată cu gemeni și se află în cea de-a 36 săptămână. Deci, nu mai are foarte mult de așteptat până își va ține în brațe copilașii. De asemenea, femeia este la cea de-a doua sarcină în numai doi ani, acasă mai are un băiețel.

Burta uriașă a femeii însărcinată cu gemeni

Charlotte a vrut să arate întregii lumi cât de mare a crescut burta ei, și a reușit să surprindă oamenii prezenți pe TikTok. A postat un videoclip cu ea, în săptămâna 36 de sarcină, iar filmarea a devenit virală la scurt timp după publicare. A strâns peste 259 de mii de vizualizări și peste 7 mii de aprecieri.

Tiktokerița a primit o mulțime de încurajări de la femei din întreaga lume. Unele persoane care i-au comentat la postare, au spus că n-au mai văzut în viața lor o burtă atât de gigantică precum a lui Charlotte.

“Fato, cum reușești să stai în picioare? Eu am avut un singur copil și mă omora spatele. Ești o regină!”, “O să ți se pară că plutești după ce naști!”, “Oau, gemeni, dar nu am văzut pe nimeni cu o burtă așa mare, probabil ai multă apă. Să fii binecuvântată!”, “Nu pot să respir când mă uit la tine! Ești așa curajoasă!”, “Oh, mama, mi se face rău numai când mă uit la tine. Cred că ești extrem de obosită!”, au fost doar câteva din sutele de comentarii primite de mămică.

După ce a văzut reacțiile internauților, Charlotte le-a arătat acestora și cum arăta silueta ei înainte să rămână însărcinată. Iată poza cu tânăra, înainte să aibă o burtă uriașă.

