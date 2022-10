Greșelile care îi pot costa scump pe pensionari. Nu vor mai primi acești bani din partea statului

Românilor, cu pensii sub 1.500 de lei, care beneficiază de voucherele sociale din partea statului, riscă să li se blocheze cardurile și să nu se mai poată folosi de ele, dacă fac următoarele greșeli. Iată ce este strict interzis să faci.

Bătrânii cu pensii mici ar putea rămâne fără tichetele sociale oferite de Guvern, prin programul „Sprijin pentru România”. Peste 2 milioane de români beneficiază de sumele de 250 de lei, iar unii dintre ei s-au trezit,deja, cu cardurile blocate, pentru că nu le-au folosit corespunzător.

Voucherele, în valoare de 250 de lei, se încarcă o dată la două luni, până la finalul anului, iar, aceste sume sunt valabile 12 luni, de la data încărcării lor. Astfel, dacă tranşa IV este încărcată în decembrie 2022, ea poate fi utilizată până în decembrie 2023.

Mare grijă! Banii sunt strict pentru hrana oamenilor

Banii primiți din partea statului pot fi folosiți doar pentru a cumpăra produse alimentare și, a lua mese calde. Cu toate acestea, anumiți pensionari nu au ținut cont de regulile impuse și au achitat, cu respectivele carduri, cumpărăturile obișnuite, cum ar fi detergenți, jucării pentru copii, mâncare pentru animale și multe alte produse. Informația a ajuns şi la autoritatea emitentă a cardurilor, iar dispozitivele de plată au fost blocate.

”Dragi utilizatori de carduri sociale primite de la Stat, nu cumpărați nimic, decât alimente pentru oameni, nu cumpărați hrană pentru animale, pentru că vi se vor bloca cardurile și ajutorul este anulat! Nu cumpărați șervetele, hârtie igienică, detergenți etc., chiar dacă magazinul vă spune că e ok!

Noi am pierdut dreptul, pentru că am cumpărat 2 cutii hrană pentru cățel, la casa de marcat ni s-a spus că este ok dar după, ni s-a anulat dreptul de a mai beneficia de acești bănuți pe motiv că sunt destinați strict pentru hrana oamenilor!

Copilul meu nu mai poate beneficia de acest ajutor! Mare grijă!”, a povestit o femeie, pe rețelele de socializare.

Vă reamintim faptul că, de la 1 iunie 2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a început procesul de emitere, distribuire și încărcare a voucherelor sociale oferite prin programul guvernamental „Sprijin pentru România”. Tichetele oferite pe suport electronic (card) au o valoare nominală de câte 250 de lei și sunt destinate persoanelor aflate în situații de depravare materială sau risc de sărăcie.

Amenzi dure pentru cei care nu respectă regulile

Mai mult, persoanele care nu respectă în totalitate regulile vor fi sancționate dur.

Potrivit OUG 63/2022, ”constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni: utilizarea de către beneficiari a tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde în alt scop decât cel prevăzut de prezenta ordonanță de urgență. (…) Contravențiile prevăzute la alin. 1 lit. a) se sancționează după cum urmează: între 1,5 și 2 puncte-amendă. Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit în condițiile legii”.

