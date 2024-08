Greutatea cu care David Popovici a trăit în suflet atâția ani. Abia la JO de la Paris a mărturisit-o

David Popovici, înotătorul în vârstă de 19 ani care a scris istorie pentru România după ce a obținut două medalii la Jocurile Olimpice, a susținut în această seară un nou discurs manifest la Casa României din Paris. Alături de el au fost președintele COSR, Mihai Covaliu, și antrenorul Adrian Rădules.

David Popovici a felicitat toți sportivii români care au concurat la Jocurile Olimpice. Înotătorul încurajează copiii din România să practice mai mult sport și consideră că investițiile în acest domeniu sunt insuficiente.

După performanțele remarcabile de la Paris, Popovici se concentrează acum pe vacanță, după o perioadă intensă de pregătire pentru turneul olimpic.

„În primul rând, mulțumesc că sunteți aici, e foarte frumos, e o clădire foarte frumoasă, mă bucur să fiu aici, să văd atâtea fețe familiare, fie din staff, din echipa extinsă. Ce aș vrea eu să spun? Că acum mă ascultă toată lumea. Măi, trebuie să facem mai mult sport în țara asta, să meargă mai mulți copii la sport, la înot, trebuie să facă mișcare.

V-a vorbit antrenorul meu mai mult despre asta, despre investițiile de care este nevoie în sport. Felicitări tuturor celor care au concurat până acum, felicitări celor de la canotaj pentru medalii! Numai noi știm toată munca care e în spate, sunt foarte mândru de noi. Sunt mândru și de mine, visez la asta de când eram mic.

Mă bucur că am o țară în spate care mă susține. Am făcut copilul din mine fericit. Nu oi fi eu cel mai matur din această delegație, dar cred că vorbesc în numele tuturor când spun că vom face copilul din noi mândru. Baftă și hai România, cel mai important!

Deci acum mă simt mult mai liniștit, m-am mai calmat. Tot nu am reușit să dorm bine aseară, dar de la cât de entuziasmat eram. Am simțit că mi s-a ridicat un bolovan de pe inimă când am terminat proba, pentru că a fost o perioadă foarte grea, nu a fost vorba doar despre câteva zile, ci despre câțiva ani.

S-a răspândit în satul olimpic o răceală, cam toată lumea a răcit. Pe toată lumea auzeai la gard tușind și unii chiar declarau că s-au testat și aveau Covid. Eu nu știu dacă am avut. Acum nu mă gândesc decât la vacanța în care urmează să plec. Iar despre Jocurile Olimpice de peste 4 ani… mai sunt 4 ani. Mai sunt atâtea competiții încât nu este cazul să mă stresez pentru ceva ce va fi în 2028 la Los Angeles.

Medalia de aur este mai grea decât cea de bronz. Am dormit ca un bebeluș, mai bine decât am făcut-o în ultimele 6 luni. Pentru două sutimi am câștigat medalia de aur. Și la proba de 100 de metri am câștigat bronzul la o sutime față de cel de pe locul 4. Ne batem pentru aceste sutimi, care sunt mult mai rapide decât clipitul.

Mă simt mai împlinit, mai liniștit și mai calm acum, că am adăugat acest titlu în palmares, îmi lipsea. Asta nu înseamnă că mă voi culca pe o ureche, nu înseamnă că nu voi mai înota. Acum trebuie să mă reculeg, să mă deconectez, într-un loc foarte departe și foarte cald”, a declarat David Popovici, în fața Casei României de la Paris.