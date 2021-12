Grindeanu, despre alianța cu PNL: E greu să treci cu totul peste ceea ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani. Nu am fost convins că e soluţia corectă

Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democraților le-a fost greu să treacă peste tot ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani între ei și PNL, dar spune că a lăsat libertate organizaţiilor judeţene pentru a decide dacă vor să colaboreze cu liberalii, sau nu.

Întrebat de ce în anumite judeţe PSD nu a făcut alianţă cu PNL, Sorin Grindeanu, a răspuns: „Dacă vă uitaţi în acordul politic, o să vedeţi că am lăsat libertate organizaţiilor judeţene, nu s-a impus o anumită alianţă, să se rupă cele existente şi să se întâmple alianţe PSD – PNL în judeţ. Nu, am lăsat lucrurile să se ducă în jos şi să ia deciziile organizaţiile judeţene şi cred că e decizia corectă pentru că până la urmă vorbim de cele mai mari partide din România, PSD şi PNL, care în principiu, sigur, dacă considerăm la PNL acuma şi fostul PDL, PD, că s-au unit, în principiu au avut bătălii politice, cel puţin în ultimii 20 de ani şi o rivalitate pe care o ştie toată lumea”, a afirmat prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, potrivit GÂNDUL.RO.

„E greu să treci cu totul peste ceea ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani, dar de aceea, acesta a fost motivul pentru care am lăsat libertatea fiecărei organizaţii să decidă dacă se întâmplă sau nu alianţe politice la nivel judeţean”, a declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a afirmat că negocierile pe programul de guvernare au fost foarte grele cei de la PNL, întrucât ambele formațiuni au dezbătut îndelung subiecte care sunt de multe ori opuse din punct de vede doctrinar, dar ceea ce este important este că toate forțele politice implicate în coaliția de guvernare s-au pus de acord și au format Guvernul.

„Am condus negocieri legate de programul de guvernare. Nu au fost simple şi nici nu era normal să fie simple. Vorbim de partide care unul se află în partea de centru-stânga a eşicherului politic, celălalt în partea dreaptă. E normal, doctrinar, să avem puncte de vedere diferite pe anumite domenii. De exemplu, la transporturi nu prea există lucruri de doctrină că ştim un lucru, trebuie să facem infrastructură. Dar pe ceea ce înseamnă social, normal că au fost dezbateri destul de lungi. Pe ceea ce înseamnă partea financiară, de asemenea, au fost dezbateri lungi. Aceste dezbateri au durat cam două săptămâni, dar până la urmă important e că aşa, cu deschidere din partea ambelor părţi, s-a ajuns la acest program de guvernare”, a declarat Grindeanu.

El spune că susținătorii PSD și-ar fi dorit un Guvern monocolor condus de social-democrați, dar rezultatul alegerilor nu a permis acest lucru, niciuna dintre formațiunile politice parlamentare nu a obținut 51% din electorat.

„Nu seapărat de trădare e vorba. Nu doar eu, ci şi ceilalţi colegi de-ai mei… Sigur că votanţii PSD, militanţii PSD şi-ar fi dorit să avem guvern PSD şi atât, să nu depindem de nimeni. Alegerile de anul trecut ne-au dus, e adevărat, pe primul loc, dar nu ne-au dus să formăm singuri un guvern, rezultatul lor, şi atunci s-a făcut acest compromis, dacă vreţi”, a afirmat ministrul Transporturilor.

Ministrul susține că nu a fost convins că alianța cu PNL va fi o soluție bună pentru PSD, dar în contextul crizelor cu care România se confruntă au ales să facă parte dintr-o coaliție de guvernare cu liberalii.

„Nu am fost tot timpul convins că e soluţia corectă. Tot timpul va rămâne un semn de întrebare, dar atâta timp cât am discutat, nu doar conducerea restrânsă, ci şi în Consiliul Politic Naţional, unde sunt aproape 80 de colegi care conduc Consilii Judeţene, preşedinţi de filiale, primarii de reşedinţe, din discuţii a reieşit că e mai bună soluţia de a intra şi suntem determinaţi să vrem să facem treabă. Acuma eu sper ca seriozitatea să fie şi de partea cealaltă şi nu am motive, până acuma, să spun că nu e aşa”, a mai declarat Sorin Grindeanu.