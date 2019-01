Gripa în România, bilanț îngrijorător! Numărul deceselor a ajuns la 10

Gripa continuă să facă ravagii în România. Iar medicii avertizează că probabilitatea ca și alte persoane să atingă un nivel critic este foarte mare. Zece oameni au fost ucişi de gripă în România, este bilanţul îngrijorător al ultimelor ore. Rezultatele medicale au confirmat un nou deces cauzat de virusul gripal la Arad.

Virusul gripal tip A – subtip H3 – a fost confirmat la un bărbat din Arad. În cazul acestuia, existau ”condiții medicale preexistente”, dar nu era vaccinat antigripal.

Bărbatul avea 82 de ani și locuia în Chişineu Criş. El a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă Arad duminică, 13 ianuarie 2019. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru el, iar bărbatul a decedat.

Nu este singurul deces cauzat de gripă la Arad. Un bărbat în vârstă de 40 de ani a murit din cauza virusului, tot în cursul acestei săptămâni.

Ce conține vaccinul antigripal

Vaccinul antigripal conţine, în general, trei tipuri de tulpini virale inactivate. Virusurile gripale incluse în vaccin sunt cultivate pe ouă embrionare, apoi sunt inactivate şi purificate. În vaccinul antigripal nu sunt introduse virusuri „vii”. De aceea, nu este posibil să ne îmbolnăvim de gripă după administrarea unui asemenea vaccin.

Compoziţia vaccinului antigripal se schimbă în fiecare an, în funcţie de virusurile gripale aflate în circulaţie în sezonul respectiv. Trebuie ştiu că virusul gripei suferă frecvent mutaţii, de aceea vaccinul trebuie reînnoit de la an la an. Reţeaua de supraveghere a gripei care aparţine Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) identifică noile virusuri gripale şi le comunică agenţiilor internaţionale ale medicamentului. Acestea transmit informaţiile laboratoarelor care produc noul vaccin. În ciuda reactualizării permanente, protecţia şi eficienţa vaccinului antigripal nu sunt niciodată garantate 100%, ci variază de la an la an în funcţie de virulenţa şi potenţialul virusurilor gripale de a suferi noi mutaţii, dar şi de răspunsul imun al fiecărei persoane în parte.