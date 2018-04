Hagi, în culmea fericirii după victoria cu 2-0 obținută la Giurgiu!

Gică Hagi, managerul general al formației Viitorul Constanța, a declarat că este fericit după victoria pe care elevii săi au obținut-o la Giurgiu cu Astra în duelul ultimelor două campioane ale României.

Viitorul s-a impus în partida din cadrul etapei a III-a a play-off-ului Ligii I pe terenul Astrei cu scorul de 2-0 grație autogolului lui Urko Vera din finalul primei reprize și a reușșitei lui Ianis Hagi din minutul 89.

„Am făcut un meci extraordinar. Am venit să atacăm şi am făcut o repriză fantastică. A doua nu a fost chiar atât de reuşită, dar victoria e muncită şi meritată. Echipa e foarte tânără, dar avem mult talent. Am dovedit că putem fi în play-off. Am vorbit cu Ghiţă înainte de meci. I-am zis că i-am făcut o nedreptate folosindu-l prea puţin. Merita să joace azi. Băluţă mi-a spus că e obosit, dar n-am prea avut încotro şi a trebuit să-l bag. I-am spus încă de aseară că trebuie să joace”, a declarat Gică Hagi, managerul Viitorului după joc.

La rândul său, Ianis Hagi a declarat că își doreșste ca Viitorul să termine cât mai sus acest campionat.

„Ne gândim să terminăm cât mai sus, am spus-o şi la începutul play-off-ului că ne dorim să terminăm măcar pe locul trei. Ăsta sunt eu, mereu mi-am dorit să joc fotbal, iar pe teren arăt că iubesc acest sport. Suntem de mulţi ani împreună la Viitorul, avem un stil de joc, ne cunoaştem. Mă bucur că a marcat şi Ghiţă, e o conexiune între noi. Încă de când eram mici eu băteam fazele fixe şi el marca. Vom vedea în vară ce va fi, eu sunt la Viitorul acum şi îmi fac treaba aici”, a spus Ianis Hagi, la finalul partidei de la Giurgiu câștigată de Viitorul cu 2-0.