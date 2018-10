Hagi: „Drăguș trebuie să fie cel mai fericit din România!”

În conferința de presă premergătoare duelului de astăzi din ultima etapă a Ligii I cu FC Botoșani din deplasare, Gică Hagi, managerul general al formației Viitorul Constanța a spus că Denis Drăguș este cel mai în formă jucător din lotul său. Hagi a spus că noul pușști teriil care l-a dat Viitorul fotbalului românesc mai are mult de muncit până să devină un star.

„Drăguş trebuie să fie cel mai fericit din România în momentul de faţă, pentru că ce s-a întâmplat cu el în ultimele şase luni, opt luni… Trebuie să fie fericit. În rest, să fie modest, să muncească şi să înveţe şi să-şi dorească să progreseze, pentru că mai are mult până la maturitate. E un tânăr care a făcut un salt enorm într-un timp foarte scurt şi trebuie să rămână cu picioarele pe pământ. Mai are mult de progresat. Mai are de învăţat până să ajungă un fotbalist fantastic, aşa cum recomandă valoarea şi talentul său”, a declarat Gică Hagi, în conferinţa de presă premergătoare duelului cu FC Botoșani.

Partida din ultima rundă a turului Ligii I dintre FC Botoșani și Viitorul Constanța, va începe la ora 18:00 și va fi transmisă în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.

Echipe probabile FC Botoșani- Viitorul Constanța

FC Botoșani: Ed. Pap- A. Patache, G. Miron, A. Burcă, A. Dumitraș- R. oaidp, J. Rodriguez- C. Golofca, H. Onghenda, D. Fabbrini- M. Roman II.

Antrenor principal: Costel Enache

Viitorul Constanța: V. Cojocaru- S. Mladen, S. Luchin, B. Țîru, B. de Noijer- V. Achim, T. Băluță, I. Vână- A. Mățan, A. Natkho, D. Drăguș.

Antrenor principal: Gheorghe Hagi