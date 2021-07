Hagi e din nou fericit: „Avem și noi suporteri, suntem și noi iubiți, și noi îi iubim!”

Farul Constanța s-a impus cu 2-0 (0-0) la Ovidiu în disputa cu Gaz Metan Mediaș, partida contând pentru runda a doua a acestei ediții de campionat.

Golurile „rechinilor” au fost marcate de Jefte (47-pen) și Adrian Petre (min. 81). La finalul partidei, Gică Hagi a cântat alături de galerie și s-a declarat mulțumit de evoluția echipei sale, evidențiindu-i pe „puștii” care vin din spate.

„S-a întâmplat un lucru important pentru Dobrogea, pentru Constanța. Am ajuns la un consens, e o singură echipă. Avem și noi suporteri, suntem și noi iubiți, și noi îi iubim. Împreună vrem să facem un joc frumos și să le aducem multe victorii. Victoria aduce bucuria și toată lumea e fericită. A fost foarte cald în prima repriză, parcă-mi aduc aminte de America, când am jucat cu americanii, 40 de grade. În repriza a doua eu zic că am jucat mai bine. Suntem la început, muncim în fiecare zi să ne simțim mai bine, să jucăm mai bine. Avem băieți tineri care vin din spate, în fiecare zi ei apar, trebuie să le dăm timp. Au nevoie de spațiu și ușor-ușor vor apărea, avem o academie foarte bună și ne bazăm pe ea 100%. Nicolas Popescu crește și el ca ceilalți, șanse pentru fiecare, încă mai are mult de muncă, să se dezvolte fizic. Cu mingea știe, dar trebuie să se dezvolte fizic. Îl așteptăm pe el și pe toți ceilalți. Am avut 14 jucători de la juniori în cantonament”, a declarat Gică Hagi, după victoria cu Gaz Metan.

În prima rundă a Ligii 1, Farul a remizat la Arad cu UTA, scor 0-0, în timp ce Gazul s-a impus la Mediaș cu CS Mioveni, scor 1-0.