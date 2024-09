Hairstylistul vedetelor, primele declarații după ce a vrut să-și arate ”bărbăția” și a amenințat o tânără în trafic: ”S-a băgat ca o nebună!”

Bassam Dabbas a fost implicat într-un scandal imens, după o ceartă în trafic. Stilistul vedetelor și o altă șoferiță s-au certat ca la ușa cortului din cauza unor neînțelegeri, iar el a ajuns să fie postat pe internet după un derapaj grosolan. Doar că, hairstylist-ul spune că lucrurile n-au stat așa cum le-a prezentat femeia respectivă. Fără să stea pe gânduri, a ieșit la interval cu noi declarații despre incidentul petrecut în buricul Capitalei!

Bassam Dabbas se află în centrul unui scandal de zile mari, după ce s-a certat cu o șoferiță în trafic. Stilistul a fost postat pe internet, pentru că ar fi avut un comportament revoltător la adresa femeii. Acesta și un alt coleg au răbufnit la adresa conducătoarei auto, iar ea a scos telefonul și i-a filmat. Lucian Mîndruță a scos la iveală filmarea respectivă, pentru că șoferița este colegă de trust cu el. Femeia a mers la Poliție să sesizeze incidentul, însă ce să vezi? Bassam o contrazice!

Hairstylist-ul spune că toată lumea îl judecă pentru reacțiile sale, însă nimeni nu s-a gândit de la ce a pornit totul. Bărbatul susține că șoferița a făcut câteva greșeli colosale în trafic, fiind la un pas de accident cu el. Mai mult decât atât, stilistul a precizat că ea i-ar fi arătat prima un semn obscen și îl înjura.

„Atunci când cineva vrea să facă accident cu tine de două ori, ce puteai să faci în locul meu? Toată lumea mă judecă pe mine că eu am avut reacțiile astea. Dacă am avut reacțiile astea și am fost filmat, și sunt cine sunt, înseamnă că mi-am asumat. Decât să îmi văd moartea și să fac un accident din cauza ei, că s-a băgat în fața mea de două ori și voia să-mi taie calea… Ce puteai să faci în locul meu? Toată lumea consideră o tragedie, că vai ce zice ea…

Dacă ea are impresia că m-a filmat, eu o să cer imaginile de pe camerele din zona Unirii și o să se vadă adevărul! Femeia respectivă s-a oprit de două ori în fața mea. Prima oară când s-a băgat în fața mea, am claxonat. Gen ce faci, te bagi fără semnal? A băgat frână de vreo două ori, brusc. Eu m-am băgat pe banda cealaltă să o las în pace. Când m-am uitat pe geam, mi-a arătat un semn cu degetul și mă înjura și mă filma în timpul ăla, știi?

A fost o provocare, pentru că femeia lucrează unde lucrează. Ea a văzut cine e la volan. Prima oară am crezut că e o clientă, că face mișto de mine. Mi s-a întâmplat să facă asta niște cliente. Când am văzut că mă înjură, am zis că femeia asta nu știu ce caută, înseamnă că n-are nevoie de viața ei”, a spus Bassam Dabbas, pentru Fanatik.