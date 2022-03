Halep, victorie în MECIUL MARATON cu Alexandrova!

În seara precedentă, de la ora 21:00, s-a disputat partida Simona Halep – Ekaterina Alexandrova, din cadrul turului secund al turneului WTA de la Indian Wells.

Halep, victoria în 3 seturi cu Alexandrova

Simona a început „en-fanfare” meciul cu Alexandrova, reușind să se impună în primul set cu 6-2. Însă, în actul secund, sportiva ce evoluează sub steag neutru s-a redresat și a trimis meciul în decisiv după 6-4.

Actul final a fost unul fără emoții pentru favorita noastra. Aceasta s-a desprins rapid la 4-1, impunându-se în final cu 6-2 și asigurându-și calificarea în faza următoare a competiției, unde se va duela cu Gauff.

După meci, „Super Simo” a declarat următoarele:

„Este mereu o atmosferă frumoasă când joc, vreau să le mulțumesc tuturor că au venit și că m-au susținut. Este o plăcere să joc tenis în fața atâtor oameni. M-am uitat la raportul meciurilor anterioare și, niciodată nu au fost ușoare pentru că are lovituri plate și puternice. Sunt bucuroasă că am câștigat, cred că am făcut ceea ce trebuia, dar sper să joc ceva mai bine în runda următoare.”