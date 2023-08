Halle Berry a divorțat oficial. Suma uriașă pe care e obligată să o plătească fostului soț, în fiecare lună

Actrița Halle Berry și actorul francez Olivier Martinez au divorțat oficial, după o luptă lungă pentru custodia copilului. Procesul a durat opt ani, iar recent au devenit doi oameni liberi!

Halle Berry și Olivier Martinez s-au căsătorit în 2013 și au cerut divorțul doi ani mai târziu. Se pare că procesurile au durat atât de mult din cauza problemelor de custodie. Dar acum, pentru că lucrurile s-au rezolvat, actrița din Catwoman trebuie să-i plătească fostului ei 8.000 de dolari (6.300 de lire sterline) pe lună pentru întreținerea copilului lor în vârstă de nouă ani, Maceo. Ea a fost, de asemenea, obligată să plătească 4,3 la sută din orice venit pe care îl realizează „pentru întreținere suplimentară pentru copil”, scrie PageSix.

Halle este, de asemenea, responsabilă pentru „școlarizarea privată, uniformele școlare și rechizitele școlare” ale lui Maceo, împreună cu asigurarea de sănătate, cheltuielile medicale neacoperite și 100% din activitățile extrașcolare ale copilului de nouă ani.

Cei doi au stabilit un program potrivit căruia băiatul stă la unul dintre părinți de luni până miercuri, iar la celălalt de miercuri până vineri. În ceea ce privește weekend-urile, situația se repetă, unul îl va petrece cu mama, iar următorul cu tatăl.

Halle Berry a divorțat de trei ori

Aceasta este a treia căsătorie a lui Halle și prima a lui Olivier. Halle a fost căsătorită anterior cu jucătorul de baseball David Justice în 1993. Cei doi au divorțat în 1997. Al doilea soț a fost compozitorul Eric Benet, cu care Halle s-a căsătorit în 2001 și a divorțat patru ani mai târziu. De asemenea, a avut o relație de lungă durată cu modelul franco-canadian Gabriel Aubry cu care a început să se întâlnească în 2005. Împreună, ea și Gabriel au o fiică de 15 ani.

După mai multe căsnicii nereușite, Halle Berry este, în sfârşit fericită, alături de Van Hunt, un muzician de 50 de ani premiat cu Grammy. Cei doi au început o relaţie în 2020, în plină pandemie şi se înţeleg de minune. Actrița a declarat că fără susţinerea iubitului nu ar fi putut duce la bun sfârşit toate proiectele în care a fost implicată, ba mai mult, a recunoscut că este îndrăgostită nebunește de acesta.

„Unele lucruri se lasă aşteptate în viaţă. Eu am aşteptat răbdătoare… OK, nu chiar răbdătoare, dar am aşteptat“, a declarat Berry