Haosul ireal creat de un român de 19 ani în Franța. A lăsat zeci de muncitori fără serviciu. Ce a putut să spună în boxa acuzaților

Un român în vârstă de 19 ani a reușit să creeze un adevărat haos pe mai multe șantiere din Toulouse, Franța. Nu doar că a provocat pagube de peste 60.000 de euro, însă a reușit să lase și zeci de muncitori fără serviciu. Acum, românul a primit o sentință din partea unei instanțe. Iată mai jos detaliile.

Un tânăr în vârstă de 19 ani a creat haos pe mai multe șantiere din Toulouse, Franța. Românul nu doar că a jefuit mai multe containere metalice în care se aflau echipamente pentru muncitori, ci a și lăsat fără serviciu zeci de persoane. A provocat pagube de peste 60.000 de euro. De exemplu, de cel puțin trei ori, în luna mai 2023, românul a furat echipamente de pe șantier.

Având în vedere acest aspect, lucrătorii de pe șantier au descoperit că au fost băgați în șomaj, din cauza echipamentelor care lipseau în urma furturilor. Judecătorul a precizat în instanță că românul de 19 ani a fost surprins de camerele video în timp ce fura: „Pe imaginile camerelor de luat vederi vă putem vedea în ciuda măștii chirurgicale. De asemenea, putem vedea bara de fier folosită pentru a sparge containerele”.

Vezi și SUTE DE SCHELETE UMANE, GĂSITE PE UN ȘANTIER DIN IAȘI. JANDARMII AU ÎMPREJMUIT LOCUL, CINE AR FI MORȚII

Un român de 19 ani a jefuit containerele de pe șantierele din Toulouse, Franța, iar instanța l-a condamnat la 22 de luni de închisoare

Adus în fața instanței, în boxa acuzaților, respectivul român de 19 ani în Franța nu a vrut să își recunoscă fapta: „Nu am fost eu, nu am avut nimic de-a face cu asta”. Oamenii legii, însă, în urma investigațiilor, au văzut că el apărea în înregistrările de pe camerele de supraveghere. În plus, s-a folosit și de un vehicul care aparținea firmei mamei sale.

De altfel, nu este prima oară când românul este condamnat pentru asemenea fapte, în Franța. De exemplu, în anul 2020, a fost condamnat pentru furt calificat. Este recidivist. În cele din urmă, instanța a decis să îl condamne la 22 de luni de închisoare cu executare. La sentința finală s-au acumulat și celelalte fapte ale românului. Pentru furtul de pe șantiere, instanța îl condamnase la 12 luni în spatele gratiilor. Apoi, au fost revocate celelalte două pedepse, de 4 și 6 luni. Astfel, ajungându-se la sentința mai sus amintită.

„Cu cât vă întoarceți mai des la această instanță, cu atât sentințele vor fi mai aspre. Dacă veți continua pe această cale, nu vă faceți speranțe”, a rostit președintele completului de judecată, potrivit antena3.ro.

Citește și UN VASLUIAN A ÎNCEPUT SĂ TRAGĂ CU PUȘCA ÎN MUNCITORII CARE CONSTRUIAU NOUL MAGAZIN PENNY. N-A MAI SUPORTAT PRAFUL ȘI ZGOMOTUL

Sursă foto: Pixabay