Hațegan, pus la zid de MM Stoica: „Dacă după toate discuțiile…!”

Oficialii FCSB au tunat și fulgerat după derby-ul din Gruia, pe care l-au terminat nedecis, 1-1, punându-l la zid pe centralul Ovidiu Hațegan.

Mihai Stoica, directorul sportiv al roș-albaștrilor crede că arbitrii o duc pe CFR spre titlul de campioană în acest an ți l-a acuzat pe Hațegan de deciziile pe care le-a luat în timpul partidei, Hațegan acordând un penalty pentru ardeleni dar arătâând și două cartonașe roșii, câte unul de ambele tabere și numai ppuțin de zecce galbene, șase pentru ardeleni și patru pentru bucureșteni.

„Dacă după toate discuţiile CFR deschide scorul printr-un penalty controversat, atunci nu înţeleg pentru ce ne mai chinuim să câştigăm un campionat dacă nu suntem lăsaţi. Băi Mara, nu ştiu ce faci tu la CFR, dar noi am făcut adresă şi CFR nu a vrut arbitri străini. Acest rezultat ajută foarte mult Universitatea Craiova, o echipă care joacă fotbal nu cum joacă CFR. Vreau să fim lăsaţi. La Pintilii nu a fost absolut nimic. Nu se poate, ne purtăm frumos, nu am făcut presiuni. Nu am vorbit înainte de meci absolut nimic. Steaua, singura echipă din România care contează în Europa să nu fie lăsată să joace? De ce? Ştiţi ce se întâmplă? Vine o echipă care câştigă artificial campionatul, nemeritat, se duce şi pierde în preliminarii şi iese afară. Mai ales că nici nu sunt capi de seri. Noi contăm în Europa, aducem puncte, aducem bani din Europa, bani din care beneficiază toate celelalte echipe.”, a tunat Mihai Stoica, ofiicialul continuându-și tirul și specificând clar că la returul de pe „Național Arena” din play-off FCSB va solicita arbitri străini. „Am fost net superiori în a doua parte a jocului, dacă am fi rămas 11 contra 10, nu ştiu ce s-ar fi întâmplat, dar erau şanse mult mai mari ca să avem mai multe ocazii. Nu e rezultat negativ, dar chiar dacă am marcat în prelungiri, nu putem să fim nemulţumiţi pentru rezultatul ăsta, pentru că au fost greşeli mari de arbitraj, împotriva noastră sau în favoarea CFR-ului. Nici nu ştiu ce să cred, arbitri greşesc în defavoarea nostră sau în favoarea CFR. Înclin să cred că greşesc pentru CFR. Noi vrem arbitri străini la meciul retur”.

În urma rezultatului din Gruia, CFR Cluj- FCSB, scor 1-1, ardelenii au rămas pe primul loc în Liga I cu 34 de puncte, ardelenii fiind urmați de roș-albaștrii cuu 32 de puncte și de CSU Craiova cu 30 de puncte