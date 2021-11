Haziran, iubita lui Luis Gabriel, şi-a anunţat sarcina: “Aveam gemeni, dar unul s-a pierdut”

În urmă cu o săptămână, Luis Gabriel și iubita sa Haziran le dădeau tuturor vestea cea mare, anunțând că urmează să fie părinți. Bucuria a fost mare, însă între timp o veste tragică a venit pentru viitorii părinți. Se pare că tânăra a avut câteva probleme cu sarcina.

Invitați în cadrul unei emisiuni de televiziune, Luis Gabriel și Haziran au vorbit despre minunea ce a apărut în viața lor. Cei doi sunt extrem de bucuroși pentru că urmează să devină părinți. Însă, aceștia au recunoscut că bucuria este pe jumătate și asta pentru că au aflat că au existat câteva probleme cu sarcina. (CITEȘTE ȘI: CUM AR REACŢIONA LUIS GABRIEL DACĂ PARTENERA SA L-AR ÎNŞELA. ARTISTUL A FĂCUT DEZVĂLUIRI NEAŞTEPTATE)

Se pare că Haziran era însărcinată cu gemeni, însă din păcate unul dintre ei s-a oprit din evoluție. Cei doi au aflat vestea tristă după ce Haziran a ajuns de urgență la spital. Chiar dacă pierderea unuia dintre gemeni i-a întristat, cei doi sunt fericiți că unul dintre ei a supraviețui și așteaptă cu nerăbdare să își strângă copilul în brațe.

„Trebuia să fim patru, avea gemeni, dar unul s-a oprit din evoluţie, l-a pierdut. A sângerat de ziua mea şi am mers de urgenţă la spital. Acolo am aflat că au fost doi.”, a declarat Luis Gabriel, în cadrul unei emisiuni TV.

„Celălalt e sănătos. Sunt însărcinată în 6 săptămâni”, a completat Haziran.

Haziran a fost cerută în căsătorie

Luis Gabriel și iubita sa Haziran sunt împreună de aproximativ un an, iar pentru că lucrurile au decurs foarte bine între cei doi, cântărețul s-a gândit să o ceară de soție pe frumoasa lui iubită, iar răspunsul acesteia a fost, evident, un mare „Da”.

„Suntem împreună de un an. Chiar dacă pentru unii înseamnă puțin timp, noi am trăit într-un an cât alții în zece și ne iubim necondiționat.

M-am decis să o cer în căsătorie pentru că ea este femeia vieții mele, ea s-a născut atunci când m-a cunoscut pe mine. Ne iubim, ne respectăm și avem încredere unul în altul și sunt bucuros că am găsit, într-o lume atât de mare, omul meu de suflet”, a spus Luis Gabriel, pentru CANCAN.RO.

