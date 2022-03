Horia Brenciu, dezvăluiri despre căsnicia cu Alice Dumitrescu. Cum menţine artistul flacăra iubirii aprinsă

Horia Brenciu este unul dintre cei mai apreciaţi artişti din România. Cântăreţul se bucură de un succes răsunător în carieră, iar pe lângă acest lucru are şi o familie de care este extrem de mândru. În cadrul unui interviu recent, acesta şi-a deschis sufletul şi a vorbit despre căsnicia cu Alice Dumitrescu, femeia care îi aduce în fiecare zi zâmbetul pe buze.

Cântăreţul a încercat să fie întotdeauna discret atunci când a venit vorba de viaţa personală, despre care se ştiu foarte puţine lucruri.

Însă recent, în cadrul unui interviu, artistul a vorbit despre relația căsnicia cu Alice Dumitrescu. Cei doi s-au cunoscut pe vremea când erau colegi în televiziune, au legat o prietenie frumoasă, iar până la iubire nu a mai fost decât un pas.

În anul 2014 şi-au unit destinele, iar de atunci îşi trăiesc în linişte şi armonie povestea de dragoste. Deşi relaţia lor nu a fost ocolită şi de momente tensionate, cei doi au ştiut întotdeauna cum să treacă peste greutăţi.

„Alice mi-a fost producător la trei televiziuni diferite, în trei emisiuni diferite, pe parcursul a 8 ani. Când am început relația cu Alice, aveam deja o prietenie extrem de cordială cu socrul meu, aspect deloc de neglijat. Cred că ne potriveam înainte să ne iubim, iar compatibilitatea noastră se perfecționează pe zi ce trece. Și am trecut mai prin toate… Din prima clipă am înțeles că iubirea mă va ajuta să trec prin orice. Niciodată nu m-am comparat cu alte cupluri, la capitolul longevitate, iar în ceea ce privește începutul relației mele cu Alice, îl pot ascocia cu un spectacol”, a spus Horia Brenciu.

„Romantismul e un ingredient pe care nu vreau să-l pierd”

De asemenea, cunoscutul artist a vorbit şi despre „ingredientele” care i-au adus o relaţie fericită. Romantismul este unul dintre acestea, dar şi timpul petrecut în doi, în scurtele şi rarele vacanţe.

În acelaşi timp, cântăreţul a recunoscut că ar mai fi câteva, însă a preferat să le ţină secrete.

„Romantismul e un ingredient pe care nu vreau să-l pierd. El trebuie să existe chiar dacă ai avea o grădiniță de copii… Ne facem surprize unul altuia, iar în fiecare an avem o scurtă vacanță, doar noi doi. Mai mult nu am voie să spun”, a mai adăugat îndrăgitul artist.

